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WarSpot

Кыргызстан вооружился «Байрактарами»

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Источник изображения: warspot.ru

Уже вторая страна Азии получила на вооружение турецкие ударные беспилотники. Вчера, 20 декабря, пресс-служба президента Кыргызстана сообщила о том, что глава государства Садыр Жапаров провёл осмотр и ознакомился с Bayraktar TB2.

Официально дроны поступили на вооружение Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана. Исходя из опубликованных фотоснимков, беспилотники прибыли вместе с вооружением (корректируемыми бомбами), что существенно расширяет список задач для них.

Bayraktar TB2 с установленным вооружением

Источник изображения: president.kg

«Данные аппараты полностью приобретены на средства из республиканского бюджета и будут использоваться для обеспечения оборонной безопасности страны, в том числе по охране государственных границ», — рассказали в пресс-службе президента Кыргызстана.

Кыргызстан имеет давние территориальные споры с Таджикистаном. Между странами часто вспыхивают конфликты на этой почве. Последний из них (в апреле текущего года) перерос в боевые столкновения. Ранее беспилотники Bayraktar TB2 закупил Туркменистан, став первым в Азии пользователем турецких ударных дронов.

Bayraktar TB2 — ударный БПЛА средней дальности, спроектированный и производящийся турецкой компанией Baykar. Разработка дрона началась в 2007 году, а спустя два года он совершил первый полёт. В 2014 году разработчики продемонстрировали турецким военным его финальный вариант, а в марте 2016 года Bayraktar TB2 был официально принят на вооружение турецкой армии.

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Страны
Киргизия
Таджикистан
Туркменистан
Турция
Проекты
БПЛА
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