ВМС Малайзии приняли четвертый патрульный корабль LMS

ЦАМТО, 21 декабря. На верфи Wuchuan Shipyard 16 декабря состоялась церемония передачи командованию ВМС Малайзии четвертого и последнего патрульного корабля прибрежной зоны LMS (Littoral Mission Ships) "Ренконг" класса "Керис".

По информации малазийских СМИ, в ближайшие дни корабль покинет Китай и направится в порт приписки. Ввиду сложных метеоусловий, прибытие в Малайзию ожидается в последних числах декабря. Из-за карантинных мероприятий принятие корабля на вооружение может состояться не ранее середины января 2022 года. Как планируется, патрульный корабль (114) "Ренконг" войдет в боевой состав 11-й эскадры ВМС Малайзии и будет размещен на военно-морской базе Сепанггар в Кота-Кинабалу (штат Сабах).

Как сообщал ЦАМТО, 23 марта 2017 года Министерство обороны Малайзии заключило с компанией Boustead Naval Shipyard Sdn Bhd контракт на поставку ВМС страны совместно с китайским партнером четырех патрульных кораблей прибрежной зоны LMS. Компания BNS выступала основным подрядчиком проекта и должна была обеспечить поставку кораблей совместно с китайской корпорацией CSOC. Стоимость контракта составила 1,17 млрд. малазийских ринггитов (289 млн. долл.). Планировалось, что первые два корабля LMS будут построены Wuchang Shipbuilding в Китае, еще два – на верфи BNS в Лумуте (Малайзия).

В марте 2019 года было объявлено о пересмотре условий контракта. По решению правительства Малайзии, все четыре корабля должны быть построены в Китае, а стоимость поставки снижена до 1,048 млрд. малазийских ринггитов (205 млн. долл.).

Головной корабль серии, (111) "Керис", был передан ВМС Малайзии 31 декабря 2019 года и прибыл в страну в январе 2020 года. Второй корабль, (112) "Сунданг", вошел в боевой состав флота в марте 2021 года, третий, "Бадик", – в октябре 2021 года.

Строительство четвертого корабля серии, (114) "Ренконг", началось 18 сентября 2019 года, церемония спуска на воду состоялась в декабре 2020 года.