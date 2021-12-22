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Интерфакс-АВН

Российская дизельная подлодка провела пуск ракеты "Калибр" из Японского моря

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Подлодка «Петропавловск-Камчатский»
Подлодка «Петропавловск-Камчатский».
Источник изображения: ​​​​admship.ru

Москва. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - Новая российская дизельная подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" выполнила в акватории Японского моря пуск крылатой ракеты "Калибр" по учебной береговой цели, сообщил Тихоокеанский флот во вторник.

Стрельба велась из подводного положения по учебной цели на полигоне в районе мыса Сюркум (Хабаровский край), заявили военные.

"Ракета успешно поразила береговую цель на дистанции более 1 тысячи километров", - говорится в сообщении.

"Экипаж подводной лодки при выполнении учебной задачи провел комплекс тренировок и упражнений по предназначению с отработкой алгоритма действий при проведении ракетной стрельбы высокоточным оружием. Непосредственно перед выполнением пуска подводники совершили тактический маневр скрытного выхода в район выполнения задач", - сообщил Тихоокеанский флот.

"В расчетное время ракета поразила береговую мишенную позицию на тактическом поле Сюркум. Дальность стрельбы превысила 1000 километров. Выполнение ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, самолеты и беспилотные летательные аппараты морской авиации ТОФ", - заявил флот.

15 декабря Минобороны РФ сообщало, что фрегат "Маршал Шапошников" выполнил в Японском море успешный пуск ракеты нового противолодочного комплекса "Ответ" по подводной цели. По словам военных, корабельный ракетный комплекс "Ответ" предназначен для поражения подводных лодок.

Новая дизельная подлодка "Петропавловск-Камчатский", а также еще одна подлодка проекта 636.3 "Волохов" пришли на Тихоокеанский флот менее месяца назад. Они совершили переход с Балтики. Всего для Тихоокеанского флота идёт строительство шести дизельных подлодок проекта 636.3 - носителей высокоточного ракетного оружия. Третья подлодка "Магадан" передана ВМФ РФ осенью, она совершит переход на Тихоокеанский флот в 2022 году.

"Также в следующем году в состав флота войдёт четвертая подлодка этого проекта "Уфа". С учётом темпа строительства все шесть таких подводных лодок мы планируем получить до 2024 года", - сказал 10 ноября командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц.

Военные сообщали, что пятая и шестая подводные лодки серии - "Можайск" и "Якутск" - заложены на "Адмиралтейских верфях для Тихоокеанского флота в августе 2021 года.

Подлодки проекта 636.3 оснащают крылатыми ракетами "Калибр" (разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

В 2016 году завершилось строительство первых шести дизель-электрических подлодок проекта 636.3 для Черноморского флота России. Эти подлодки участвовали в военной операции в Сирии - наносили удары крылатыми ракетами по боевикам из акватории Средиземного моря.

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Россия
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Япония
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Адмиралтейские верфи
Алмаз-Антей
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Новатор ОКБ
Проекты
636.3
877 Палтус
Калибр КР
пр. 1155
ТОФ
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