СМИ: Индия дислоцировала первую батарею ракет С-400 в западном штате Пенджаб

По данным агентства ANI, зенитная ракетная система будет способна отражать воздушные угрозы со стороны Пакистана и Китая

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 декабря. /ТАСС/. Индия в понедельник дислоцировала первую батарею российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф" на территории граничащего с Пакистаном западного штата Пенджаб. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на источники.

"Первая батарея С-400 дислоцируется в секторе Пенджаба. Эта ЗРС будет способна отражать воздушные угрозы со стороны как Пакистана, так и Китая", - цитирует агентство слова источников.

Ранее в этом месяце заместитель министра иностранных дел Индии Харш Шрингла заявил, что Россия начала поставки ракетной системы С-400.

Нью-Дели объявил о намерении приобрести С-400 в 2015 году. Контракт на поставку пяти полковых комплексов ЗРС С-400 "Триумф" стоимостью 5,43 млрд долларов был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в октябре 2018 года. Это вызвало серьезное недовольство Вашингтона, который угрожает применением санкций в отношении государств, приобретающих у России современные системы вооружений и военной техники, в соответствии с принятым в 2017 году законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").