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ТАСС

В Дагестане построили шесть причалов для кораблей Каспийской флотилии

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Малые ракетные корабли проекта 21623 "Углич" (на первом плане) и "Великий Устюг" на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ РФ в акватории порта Махачкалы
Малые ракетные корабли проекта 21623 "Углич" (на первом плане) и "Великий Устюг" на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ РФ в акватории порта Махачкалы.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Новым пунктом базирования стал Каспийск

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Минобороны РФ завершило строительство шести причалов в Каспийске в Дагестане для боевых кораблей Каспийской флотилии, сообщили во вторник журналистам в военном ведомстве.

"Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство шести причалов для швартовки судов в новом пункте базирования Каспийской флотилии в Республике Дагестан", - сказали в министерстве.

В настоящее время, уточнили в Минобороны, в Каспийске продолжается возведение новых гидротехнических сооружений (северный и южный оградительные молы с причалами) и береговой инфраструктуры для стоянки и обслуживания кораблей, катеров и судов обеспечения, в том числе новых и перспективных образцов.

Северный и южный молы длиной в три километра защитят более 700 тысяч квадратных метров внутренней гавани от волн и наносов. Работы на северном моле уже завершены.

Для углубления гавани военные строители выбрали около двух миллионов кубометров донного песка, который также используется для планировки территории военного городка.

Создание новой военной базы в Каспийске началось после того, как в 2018 году министром обороны РФ Сергеем Шойгу было принято решение о передислокации Каспийской флотилии из Астрахани, которая в гидрологическом плане менее удобна.

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