Путин обсудил с главой Промсвязьбанка гособоронзаказ и военную ипотеку

Предприятия оборонно-промышленного комплекса должны получать поддержку по части диверсификации производства, заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с главой Промсвязьбанка Петром Фрадковым. Диверсификация повысит их технологические возможности, а значит, улучшит работу и по основной линии - оборонки, считает он.[/b]

"Учреждение, которым вы руководите, встало на ноги, совершенно очевидно. Вам удалось поставить эту работу", - оценил Владимир Путин и предложил обсудить сопровождение гособоронзаказа и военную ипотеку. Напомним, по поручению главы государства на базе Промсвязьбанка создается опорный банк для оборонно-промышленного комплекса. Ключевым направлением Фрадков назвал обслуживание гособоронзаказа и финансирование предприятий ОПК: свыше 70 процентов предприятий, относящихся к реестру минпромторга, - клиенты банка.

Лимит финансирования предприятий ОПК - 1,5 трлн рублей, при этом как минимум 800 млрд - льготная ставка, 5-5,5 процента годовых. Так что выполняется задача не только снятия санкционных рисков с банковской системы, но и предоставления льготного финансирования предприятиям отрасли, пояснил докладчик. То же самое касается и гособоронзаказа: банк обслуживает практически 70 процентов всех госконтрактов минобороны как госзаказчика. "В лучшие времена уполномоченные банки обслуживали где-то 40 процентов. То есть это большой объем - где-то около 40-47 тысяч операций в день", - заметил Фрадков. При этом обеспечена стопроцентная бесперебойность.

Очень важна и работа с военнослужащими, в частности, военная ипотека, продолжил докладчик. Банк - абсолютный лидер по предоставлению этой услуги, портфель военной ипотеки - 82 млрд рублей. "Буквально за последнее время 50 тысяч семей военнослужащих получили соответствующую поддержку", - сообщил Фрадков. "Практически уже 45 процентов рынка мы по этому направлению держим и будем здесь наш статус опорного банка дальше реализовывать, укреплять", - заверил он.

Глава Промсвязьбанка также рассказал про неплохие позиции по линии малого и среднего бизнеса - портфель составляет почти 800 млрд рублей. Причем это не только гособоронзаказ, но и гражданская ипотека, лизинг гражданских воздушных судов, в том числе программа "Сухой Суперджет", вертолетная техника и другие.

Лимит финансирования предприятий ОПК - 1,5 трлн рублей, при этом как минимум 800 млрд - льготная ставка, 5-5,5 процента годовых

"Нужно, конечно, плечо подставлять предприятиям оборонно-промышленного комплекса при решении вопросов диверсификации", - заметил Путин. Собеседник заверил, что это отдельное направление работы банка. "Как раз это и есть средний и малый бизнес", - сказал президент. "И мы на это тоже делаем акцент, - сообщил Фрадков. - Сейчас диверсификационный портфель составляет 200 млрд рублей".

"То есть это у вас выделено в отдельное направление?" - уточнил Путин. "Это отдельное направление нашего бизнеса. Оно сильно связано с оборонкой", - подтвердил глава Промсвязьбанка. Президент поинтересовался оценкой реализации поставленных в этом смысле перед оборонкой задач. "Мы проводим специальный рейтинг готовности компаний к подобной работе. В целом мы видим, что предприятия наконец понимают, что это естественная среда их обитания и развития", - ответил собеседник. То есть не навязанная задача, а естественный способ выжить в ближайшее время, "имею в виду возможность "качелей" - либо по каким-то направлениям гособоронзаказа, либо необходимость конкурировать на гражданских рынках", уточнил он. "Мы видим, что пока не все предприятия готовы это делать в силу иногда каких-то кадровых сложностей, с одной стороны. С другой стороны, неумение конкурировать на рыночных условиях", - заметил Фрадков. "На гражданских", - добавил Путин.

"Они не то что не хотят, они, может быть, не всегда это умеют, и мы, в том числе как банк, помимо чисто финансовых инструментов пытаемся разрабатывать меры нефинансовой поддержки для того, чтобы помочь предприятиям сфокусированным образом работать на этом направлении", - пояснил докладчик. "Диверсификация деятельности, безусловно, будет повышать их технологические возможности, и, значит, будет улучшаться их работа и по основной линии - по линии оборонки", - заявил Путин. "Мне кажется, что все больше предприятий это начинают понимать", - сказал Фрадков.

Кира Латухина