Легендарные Т-55 после модернизации будут способны эффективно воевать

Источник изображения: Фото: АО Омсктрансмаш

Несмотря на солидный возраст (63 года) знаменитые советские средние танки Т-55 не спешат отправлять на пенсию. Они по-прежнему остаются в строю в армиях более чем полусотни стран.

В некоторых из них эти танки модернизируют, в других - закупают новые партии "пятьдесят пятых". Так, недавно подразделения Пограничного корпуса Пакистана, охраняющего границу с Афганистаном, приобрели в Сербии более 280 Т-55Н за 75 млн. долларов.

Эта техника служит для усиления пограничных постов, в качестве простых и дешевых машин огневой поддержки.

В России АО "Омский завод транспортного машиностроения", выпускавший Т-55 до 1979 года, разработал свой вариант продления жизни легендарного танка-ветерана.

Так, большое внимание уделено повышению живучести, предлагается установка встроенной динамической и противоминной защиты, бортовых противокумулятивных экранов, быстродействующего противопожарного оборудования, а также системы пуска дымовых гранат.

Наводчик-оператор получает многоканальный прицел со встроенным лазерным дальномером и системой управления ракетами, запускаемыми через ствол 100-мм пушки.

Командир сможет следить за обстановкой через обновленный прибор ТКН-1СМ, а место механика-водителя оснащается комбинированным прибором ТВК-3. Танк также получает совершенные средства связи. Боевая масса возрастает до 4000 кг. Мощность двигателя - 690 л.с. Максимальная скорость - 50 км/ч. Запас хода по топливу - 610 км. Экипаж - 4 человека.