В NASA заявили о намерении продлить эксплуатацию МКС до 2030 года

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приложит все возможные усилия, чтобы Международная космическая станция (МКС) продолжила работать минимум до 2030 года, заявил 20 декабря руководитель американской программы МКС Джоэл Монтальбано.

«Наша цель заключается в том, чтобы продолжить использование МКС. <...> Сейчас станция работает на полную катушку, и мы [NASA], включая меня лично, а также наши партнеры, сделаем всё возможное, чтобы она проработала до 2030 года», — цитирует Монтальбано ТАСС.

Как он отметил, каждый из международных партнеров NASA должен согласовать «со своим правительством» решение о дальнейшей судьбе космической станции.

О том, что руководство NASA рассчитывает на продление эксплуатации МКС по меньшей мере на 10 лет, говорила и руководитель программы пилотируемых полетов NASA Кэти Людерс 13 сентября в ходе международной Гагаринской конференции.

В апреле вице-премьер правительства России Юрий Борисов отметил, что ухудшение состояния МКС может иметь серьезные последствия, вплоть до катастрофы. Он отмечал, что Россия способна самостоятельно профинансировать проект новой орбитальной станции, но готова пригласить в кооперацию зарубежных партнеров.