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Военно-промышленный курьер

Сделано в Крыму

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Источник изображения: Фото: yandex.ru

МРК «Циклон» усилит соединение ракетных кораблей

В Севастополь из Новороссийска прибыл малый ракетный корабль (МРК) «Циклон» проекта 22800 «Каракурт» для продолжения государственных испытаний. Об этом сообщил начальник штаба бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ капитан 2-го ранга Валерий Транковский, напомнив, что корабль построили для Черноморского флота на судостроительном заводе «Залив» в Керчи.

Мал да удал

«В Севастополе его экипаж, возглавляемый офицером нашей бригады капитаном 2-го ранга Олегом Дутчаком, продолжит проведение государственных испытаний, – сообщил капитан 2-го ранга Валерий Транковский. – По завершении последних «Циклон» включат в состав нашего соединения ракетных кораблей и катеров».

“МРК «Циклон» в значительной мере усилит старейшее (образовано 20 августа 1919 года) корабельное соединение ЧФ, воспитавшее 13 Героев Советского Союза”

Ранее, напомнил Транковский, члены экипажа, сформированного из офицеров и контрактников, прошли обучение в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге. Вместе с представителями судостроительного завода они проверили работу энергетических установок, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, навигации и других систем корабельного оборудования, а также мореходные качества корабля, его управляемость, остойчивость и инерционные характеристики на разных ходовых режимах.

При сравнительно небольшом водоизмещении (полное – 870 тонн) «Циклон» имеет на вооружении комплексы ударного и противовоздушного оружия, системы боевого управления, обнаружения, целеуказания, связи. В частности, уже хорошо известный и прекрасно себя зарекомендовавший универсальный ракетный комплекс с ракетами «Калибр-НК», артиллерийскую установку АК-176МА, зенитный ракетный комплекс «Панцирь-М», две шестиствольные 30-мм установки АК-630М, крупнокалиберные пулеметные установки. Дальность плавания корабля – 2500 миль, автономность – 15 суток.

Этот небольшой и маневренный современный корабль обладает большими возможностями. Он в значительной мере усилит старейшее (образовано 20 августа 1919 года) корабельное соединение ЧФ, воспитавшее 13 Героев Советского Союза.

За «Циклоном» – «Аскольд» и «Амур»

Добавим, что на судостроительном заводе «Залив» в Керчи завершается строительство следующего корпуса «Каракурта» для ЧФ. Это «Аскольд», заложенный, как и «Циклон», в 2016 году, только на четыре месяца позже. А в недалекой перспективе появится и третий МРК проекта 22800 «Каракурт» с романтичным названием «Амур». И «стрелы» этого «Амура» смогут доставать вероятного противника на огромной дальности, как это уже было во время ударов по террористам в Сирии. Напомним, что дальность стрельбы ракетами «Калибр», в соответствии с открытыми источниками, по морским целям составляет 375 километров, по наземным – 2600 километров.

Кстати, о дальности стрельбы. 19 октября 2017 года, выступая в рамках дискуссии в клубе «Валдай», президент России Владимир Путин назвал дальность полета КР «Калибр» морского базирования – 1400 километров. Не исключаю, что к выходу «Амура» эта дальность может увеличиться. Как могут появиться и новые ракетные комплексы.

Радует, что крымский завод «Залив» в Керчи вполне освоил выпуск современнейших боевых кораблей. Он и раньше, в советские времена создавал прекрасные и надежные боевые корабли для Черноморского флота. Напомним, что с 1970 по 1992 год на заводе было построено 15 сторожевых кораблей, часть из которых и теперь служит черноморцам. В частности, СКР «Ладный», спущенный на воду 7 мая 1980 года.

Уже в новейшей истории, после возвращения Крыма в состав России возрожденный завод «Залив» в Керчи смог построить для ЧФ два новейших патрульных корабля «Павел Державин» и «Сергей Котов». Сейчас строит серию «Каракуртов», укрепляя и обновляя наш флот.


Владимир Пасякин, капитан 1-го ранга

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 49 (912) за 21 декабря 2021 года

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3М-54
96К6 Панцирь-С1
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