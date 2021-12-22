«Сабли» против МиГов

Пять поколений истребителей США бились за превосходство в воздухе

Достижение безусловного превосходства в воздухе – основа американской военной стратегии да и тактики тоже. Если достичь этого невозможно, США от войны откажутся, если только кто-то не нападет на них, но, как говорится, это вряд ли. Соответственно авиация – их все.

За годы Второй мировой войны все компоненты ВС США получили свыше 150 тысяч только боевых самолетов. Вторая мировая органично перетекла в холодную войну, а авиация постепенно становилась реактивной. Уже в начале 50-х бывшие союзники сошлись в корейской войне, где их ВВС были смесью уходящих поршневых самолетов с новейшими реактивными машинами. В истребительной авиации янки и их союзниками широко использовался поршневой Р-51 «Мустанг» (потеряно только американцами 477 машин), а также палубный F4 «Корсар» (555 потерянных). Но основой истребительной авиации уже стали реактивные машины, которые пока еще были дозвуковыми, несли только пулеметно-пушечное вооружение и не имели бортовой РЛС.

“Первым серийным реактивным истребителем стал F-80 «Шутинг Стар». Именно он оказался участником первого в истории боя реактивных истребителей 1 ноября 1950 года, когда F-80 пал жертвой гораздо более совершенного советского МиГ-15”

Первым серийным реактивным истребителем стал F-80 «Шутинг Стар». Именно он оказался участником первого в истории боя реактивных истребителей 1 ноября 1950 года, когда F-80 пал жертвой гораздо более совершенного советского МиГ-15. Из 1732 выпущенных F-80 в Корее было потеряно как минимум 298. На основе этого самолета позже был создан учебный Т-33. Гораздо активнее участвовал в корейской войне F-84 «Тандерджет», но и он существенно уступал МиГу-15 (потеряно как минимум 234 машины, сбито от 3 до 8 МиГов). На равных с «пятнадцатым» воевал лишь ставший одним из самых знаменитых американских истребителей F-86 Sabre («Сабля»), коих было произведено почти 10 тысяч (включая лицензионные), при этом в небе Кореи их потеряно по меньшей мере 275. В составе ВВС Пакистана «Сейбры» вполне успешно участвовали в боях против авиации Индии не только в 1965 году, но и в 1971-м, причем в последней из этих войн «Сабле» удалось сбить даже индийский МиГ-21 (потери самих «Сейбров» в этих войнах составили как минимум 15 и 28 машин соответственно). Впрочем, к этому времени F-86 уже могли нести ракеты «воздух-воздух» с инфракрасным наведением AIM-9 «Сайдвиндер» ранних модификаций. В составе ВВС Боливии «Сейбры» дослужили до 1994 года.

В 50–60-е в истребительной авиации США имело место доминирование «сотой серии». При этом окончательно оформилась концепция тактического истребителя (истребителя-бомбардировщика), который может одинаково успешно вести воздушный бой и наносить удары по наземным целям.

Первым американским сверхзвуковым истребителем-бомбардировщиком стал F-100 «Супер Сейбр», выпущенный в количестве около 2,3 тысячи единиц. Во вьетнамской войне «сотки» участвовали в качестве ударных самолетов, было потеряно около 250 машин этого типа. ВВС Турции потеряли восемь «Супер Сейбров» во время интервенции на Кипр в 1974 году. F-101 «Вуду» создавали как перехватчик, но чаще использовали для разведки. Именно в таком качестве он применялся во Вьетнаме, где потеряно около 40 машин. Перехватчиков F-102 «Дельта Даггер» выпустили тысячу единиц. Во Вьетнаме американцы потеряли 11 таких машин (как минимум один из них был сбит истребителем МиГ-21), еще двух лишились турки над Кипром. На основе F-102 был создан перехватчик F-106 «Дельта Дарт», который в ограниченном количестве использовался в ПВО США до конца 80-х (ни в каких войнах не участвовал).

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Наиболее известными представителями «сотой серии» стали F-104 и F-105. Перехватчик F-104 «Старфайтер» (выпущено около 2,6 тысячи) имел весьма короткое крыло, что обеспечило ему прекрасные скоростные и высотные характеристики, но очень плохую маневренность. Это привело к высочайшей аварийности. Во Вьетнаме США потеряли 13 «Старфайтеров», Турция на Кипре – один, Пакистан в двух войнах с Индией – от 5 до 11 машин, но это не шло ни в какое сравнение с эксплуатационными потерями, за которые самолет заслужил прозвище «летающий гроб». Так, ВВС Германии лишились 292 F-104 из 916 имевшихся, ВВС Канады – 110 из 235, ВВС Италии – 138 из 359. При этом в Италии «Старфайтер» состоял на вооружении до 2004 года и даже принял формальное участие в агрессии против Югославии. F-105 «Тандерчиф», принятый на вооружение в 1957 году, считался чрезвычайно перспективным самолетом и предназначался для прорыва ПВО и нанесения ядерных ударов по территории стран Варшавского договора. Однако «кладбищем» «Тандерчифа» стал Вьетнам, где было потеряно 395 из 833 выпущенных самолетов этого типа. В 1984-м последние F-105 были списаны.

В целом «сотая серия» стала не самой удачной страницей в истории американской авиации. Гораздо больше ее прославили истребители-бомбардировщики F-4 «Фантом», который на многие годы стал почти синонимом понятия «американский боевой самолет», и F-5, который создавался специально как простой в эксплуатации самолет для экспорта в развивающиеся страны.

F-4 было выпущено почти 5,2 тысячи единиц. Модификации В, J, N, S использовались в палубном варианте, С, D, E, F, G – в наземном (самолет F-4G «Уайлд Уилз» был создан специально для подавления ЗРК, F-4F – вариант F-4Е для немецких ВВС). Кроме того, модификации F-4К/М проектировали для ВВС Великобритании. «Фантомы» несли совершенную для своего времени бортовую РЛС и имели очень мощное вооружение. В варианте истребителя F-4, как правило, нес четыре «Сайдвиндера» и четыре ракеты «воздух-воздух» средней дальности с полуактивным радиолокационным наведением AIM-7 «Спарроу». В ударном варианте его оснащали обычными авиабомбами, а также различными ракетами «воздух-поверхность»: противорадиолокационными «Шрайками» и более совершенными AGM-78 «Стандарт ARM» (дальность – 90 километров, повышенная помехоустойчивость), ракетами AGM-65 «Мейверик» (дальность полета – до 30 километров, различные типы БЧ и системы наведения в зависимости от модификации). F-4 был по-настоящему серьезным противником для истребителей ВВС ДРВ, данные соотношения их потерь расходятся очень сильно. «Фантомы» были сильнее вооружением, авионикой, превосходили в максимальной скорости, но уступали МиГам в маневренности. Общая убыль F-4 всех модификаций по различным причинам во Вьетнаме достигла огромного значения – 761 самолет. Гораздо эффективнее применяли в бою свои «Фантомы» ВВС Израиля, что, впрочем, во многом объяснялось слабостью противника. Собственные потери в ходе «войны на истощение» составили до 10 F-4, в ходе Октябрьской войны – 43, в Ливане в 1982-м – один. ВВС Ирана чрезвычайно активно использовали свои «Фантомы» в войне против Ирака, при этом потери были до 80 машин. В Иране и Турции «Фантомы» до сих пор остаются на вооружении. Также они еще пока числятся в боевом составе ВВС Греции, Японии, Республики Корея. В США в строю их нет с начала 90-х, на хранении осталось не более 200 F-4.

ТТХ F-5 (было выпущено более 2,4 тысячи машин этого типа) были искусственно занижены по отношению именно к F-4. ВВС США крайне ограниченно использовали его над Южным Вьетнамом в качестве ударного самолета, затем в небольшом количестве F-5 имитировали советские МиГ-21 в эскадрильях «Агрессор» (в авиации морской пехоты США применяются в таком качестве до сих пор). Подавляющее большинство F-5, как и планировалось изначально, ушло на экспорт. В частности, более 200 получили ВВС Южного Вьетнама, из них около 90 в 1975 году стали трофеями коммунистов. Испытания нескольких этих машин в СССР показали, что F-5Е в маневренности значительно превосходил МиГ-21. Таким образом, американское командование совершило серьезную ошибку, используя в качестве основного истребителя F-4, а не F-5. Это подтвердилось во время войны между Сомали и Эфиопией, в ходе которых эфиопские F-5 без потерь сбили не менее шести сомалийских МиГов. Иранские ВВС очень активно использовали F-5 в войне против Ирака (потеряно до 70 машин), до 16 F-5 потеряли ВВС Марокко в ходе войны в Западной Сахаре. По крайней мере несколько сотен самолетов этого типа до сих пор находятся в строю в ряде стран.

Всего США потеряли во Вьетнаме от 3,7 до 4,2 тысячи самолетов.

Александр Храмчихин, независимый военный эксперт

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 49 (912) за 21 декабря 2021 года