Южнокорейский ударный

Сеул развивает боевую беспилотную авиацию

Руководители Республики Корея (РК) проводят курс, направленный на создание современных, технологически оснащенных вооруженных сил. Основные усилия – внедрение новых информационных технологий и обеспечение соединений и частей современным вооружением и военной техникой национальной разработки.

В этих целях специалисты компании «Корейн Эйр» (Korean Air, РК) при участии представителей Агентства оборонных исследований (Agency for Defense Development) МО РК в 2019 году провели очередной этап летных испытаний первого прототипа перспективного разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата (БЛА) большой дальности KUS-FS (Korean Unmanned System – Fightand Surveillance). Прототипу присвоен бортовой номер – «001». БЛА предназначен для ведения разведки, наблюдения, выдачи целеуказаний по выявленным целям и их уничтожения.

Серийные поставки KUS-FS на вооружение соединений и частей начались в 2020 году.

Летно-технические характеристики БЛА: длина – 13 метров, размах крыла – 25 метров, масса – 4,5 тонны, высота полета – до 15 500 метров, скорость полета (крейсерская) – около 250 километров в час, время нахождения в воздухе – до 32 часов. Оснащается беспилотник турбовинтовым двигателем серии Prett& Whitney Canada PT-6 с толкающим винтом мощностью 1200 лошадиных сил.

Вооружение: боевая нагрузка – до 500 килограммов малых авиационных бомб, оснащенных аппаратурой JDAM (Joint Direct Attack Munition), комплекс оборудования разведки, наблюдения и целеуказания, включающий РЛС с синтезированной апертурой, электронно-оптическую станцию, аппаратуру радио- и радиотехнической разведки.

“Создание группировки ударных БЛА значительно усилит возможности южнокорейских ВС по ведению разведки не только территории КНДР, но и практически всех стран АТР, включая азиатскую часть РФ, и всей территории КНР”

Известно, что малые авиационные бомбы БЛА, оснащенные аппаратурой JDAM (Joint Direct Attack Munition), предназначены для планирования боеприпаса и наведения его на цель через спутник. Для размещения боекомплекта под крыльями беспилотника оборудованы четыре точки подвески.

РЛС с синтезированной апертурой производства компании LIGNex1 и электронно-оптическая станция производства компании Hanwha Systems разработаны специально для KUS-FS.

В перспективе планируется оснащение БЛА аппаратурой РЭБ.

Не исключено, что значительная часть агрегатов, узлов и механизмов выпускаемого аппарата KUS-FS создана на базе БЛА RQ-4 «Глобал Хок» мод. Блок 30 производства компании «Нортроп Грумман».

В 2014 году руководство американской компании подписало контракт с представителями Агентства оборонных исследований МО РК на сумму 1,2 миллиарда долларов США на поставку четырех RQ-4 в период с 2017 по 2019 год. Два аппарата «Глобал Хок» поступили на вооружение ВС РК в декабре 2017 года.

Работа над созданием экспортных образцов для РК велась на заводе «Нортроп Грумман» в городе Палмдейл (штат Калифорния, США). В работе, помимо специалистов американской компании, принимали участие сотрудники корейских компаний KJF (Korean Jig and Fixture) и Firstec. Специалисты компании «Ки-джэй-эф» осуществляли производство и поставку высокоточных 3D-станков для печати агрегатов, узлов и механизмов RQ-4 «Глобал Хок», а специалисты «Фестэк» – производство и поставку электрических проводов для БЛА, что в дальнейшем могло быть использовано корейской стороной при строительстве БЛА KUS-FS.

Создание группировки разведывательно-ударных БЛА корейской и американской разработки значительно усилит возможности ВС РК по ведению разведки не только территории КНДР, но и практически всех стран АТР, включая азиатскую часть РФ, и всей территории КНР. При этом ударные возможности БЛА KUS-FS позволят РК наносить ракетно-бомбовые удары по вероятному противнику на значительном удалении от своей территории.

Дмитрий Хоанг

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 49 (912) за 21 декабря 2021 года