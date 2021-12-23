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Известия.ru

В NASA рассказали о подготовке россиян к полетам на Crew Dragon

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/NASA

Российские космонавты в США проходят подготовку к полетам на корабле Crew Dragon. Об этом 20 декабря сообщил руководитель программы NASA на Международной космической станции (МКС) Джоэль Монтальбано.

«У нас уже тренировались космонавты в центре Хавторн. Сейчас у нас тренируется космонавт. План в том, чтобы завершить эти тренировки, чтобы этот человек затем вернулся в конце января — начале февраля», — сказал он, отвечая на вопрос о подготовке космонавтов к полетам, передает «Интерфакс».

Ранее, 8 декабря, гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что на американском корабле Crew Dragon в 2022 году полетит космонавт из России Анна Кикина. Он добавил, что соответствующее решение уже принято. На российском корабле, в свою очередь, полетит американский астронавт.

До этого, 12 ноября, Crew Dragon Endurance с миссией Crew-3 на борту пристыковался к МКС. На борту космического корабля находились американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн, Кайла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Матиас Маурер. Отмечалось, что астронавты приступят к шестимесячной миссии, живя и работая на борту лаборатории микрогравитации, чтобы продвигать научные знания и демонстрировать новые технологии для будущих исследований Луны и Марса.


Миссия NASA SpaceX Crew-3 стартовала 11 ноября на ракете SpaceX Falcon 9 и космическом корабле Crew Dragon со стартового комплекса 39A в Космическом центре Кеннеди во Флориде.

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