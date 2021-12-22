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Россия и США проведут перекрестные полеты к МКС

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Фото: Steve Nesius / Reuters
Фото: Steve Nesius / Reuters.

NASA: Россия и США осенью 2022 года проведут перекрестные полеты к МКС

Россия и США проведут осенью 2022 года перекрестные полеты к Международной космической станции (МКС). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление координатора программы NASA на МКС Джоэля Монтальбано в рамках пресс-конференции, посвященной отправке грузового космического корабля Dragon к МКС.

«Наш план [запустить космонавта] в рамках Crew-5 осенью 2022. Мы планируем отправить российского космонавта на корабле Dragon и американского астронавта на "Союзе"», — сообщил Монтальбано.

По его словам, страны заключили межправительственное соглашение, в NASA ждут его одобрения со стороны российского правительства.

«Мы обсуждали необходимое для этого межправительственное соглашение, которое должны заключить наш Госдепартамент и российские министерства. Предварительное соглашение прошло уже Госдепартамент и теперь на российской стороне», — сообщил координатор NASA.

Он также отметил, что российские космонавты уже приступили к тренировкам в США для полетов на американском корабле Crew Dragon.

Ранее «Роскосмос» раскрыл график отдыха российских космонавтов на МКС в новогодние праздники. Антон Шкаплеров и Петр Дубров отдохнут на МКС только два дня: 1-2 января, а уже с 3 января они приступят к работе и подготовке к выходу в открытый космос.

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