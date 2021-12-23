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ТАСС

АО "Кронштадт" получило премию "Авиастроитель года" за противообледенительную систему

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Генеральный конструктор АО "Кронштадт" Николай Долженков (в центре)
Генеральный конструктор АО "Кронштадт" Николай Долженков (в центре).
Источник изображения: © АО "Кронштадт"

Конструкторы компании создали уникальную противообледенительную систему, которая позволяет беспилотным летательным аппаратам "Орион" применяться в сложных метеоусловиях

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Компания "Кронштадт" удостоена премии "Авиастроитель года" за создание системы защиты от обледенения для беспилотных летательных аппаратов "Орион". Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе компании.

"В номинации "За успехи в создании систем и агрегатов для авиастроения" была представлена работа коллектива разработчиков по теме "Электроимпульсная система для удаления льдообразований с обшивки агрегатов летательного аппарата, изготовленных из композиционных материалов", - говорится в сообщении.

В компании пояснили, что конструкторы компании "Кронштадт" создали уникальную противообледенительную систему, которая позволяет беспилотным летательным аппаратам "Орион" применяться в сложных метеоусловиях.

"В российской авиационной промышленности электроимпульсная противообледенительная система в конструкции из углепластика была применена впервые", - отметили в сообщении.

В АО "Кронштадт" пояснили, что система разрушает лед, который образуется на передних кромках крыла и оперения летательного аппарата, создавая импульсные механические деформации в обшивке защищаемого агрегата. "Упругая деформация производится импульсом силы длительностью от 250 до 500 микросекунд, который возникает между изменяющимся магнитными полями индукторов", - сказали в компании.

В пресс-службе подчеркнули, что экспериментальные исследования подтвердили результаты моделирования и доказали, что работа электроимпульсной системы не оказывает негативного влияния на прочность конструкции планера из композитных материалов в течение всего срока службы беспилотника. "Получен патент на способ реализации исполнительных устройств, повышающий эффективность электроимпульсной системы", - говорится в сообщении.

"Орион"

Ранее генеральный директор компании Сергей Богатиков сообщил в интервью ТАСС, что созданный АО "Кронштадт" новейший беспилотный летательный аппарат "Орион" сможет вести разведку ледовой обстановки в Арктике и Антарктике.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Орион БПЛА
Компании
Кронштадт
Проекты
Арктика
БПЛА
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