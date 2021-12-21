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Российские военные захватили турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2

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Российским военным удалось захватить турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2.

Анкара пришла в ярость на фоне того, как военным удалось не только успешно сбить, но и захватить турецкий многоцелевой ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2. Беспилотник по всей вероятности, был сбит в Армении, причём, сравнительно недавно. После этого дрон был передан российским военным для изучения и разработки эффективных средств противодействия этому БПЛА.

Сбитый Bayraktar TB2.
Источник: avia.pro

На представленной фотографии можно увидеть, что беспилотник был именно сбит. Об этом свидетельствуют небольшие отверстия в фюзеляже беспилотника, - следы поражающих элементов ЗУР. По причине того, что фотография сделана с подобного ракурса, определить, какой именно стране принадлежит дрон - нельзя. Известно о том, что уничтоженный БПЛА турецкого производства был доставлен в Россию для изучения.

«России интересна не сама конструкция беспилотника, так как способов огневого подавления этого дрона более, чем достаточно, а скорее оборудование, использующееся в нём, так как на основании этих данных можно будет обеспечить высокоэффективно подавление именно этих дронов, причём, даже существующим на вооружении России оружием радиоэлектронной борьбы. Следует, вероятно, следить за развитием событий в Сирии, где в последнее время турецкие дроны чувствуют себя весьма вольготно, – когда беспилотники неожиданно начнут падать, можно будет понять, что Россия успешно начала с ними бороться», - отмечает специалист.

В Турции в свою очередь выразили очень серьёзное недовольство захватом Россией турецкого ударного беспилотного летательного аппарата, хотя на этой теме турецкие СМИ пытаются не заострять особое внимание, понимая, что уничтоженный беспилотник явно указывает на его уязвимость перед российским вооружением.

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Страны
Армения
Россия
Сирия
Турция
Проекты
БПЛА
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