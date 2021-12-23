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ТАСС

В NASA заявили, что глава агентства посетит Москву, когда путешествия станут безопасными

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Билл Нельсон
Билл Нельсон выступает перед сенаторами 21 апреля.
Источник изображения: ©NASA, Bill Ingalls

Билл Нельсон заявил, что позитивно настроен относительно планов встречи с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным

МЫС КАНАВЕРАЛ /штат Флорида/, 20 декабря. /ТАСС/. Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон позитивно настроен относительно планов встречи с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, поездка в Москву может состояться, как только станет безопасно путешествовать. Об этом заявил в субботу в ходе пресс-конференции глава американской программы МКС Джоэл Монталбано, отвечая на вопрос ТАСС о том, есть ли точные сроки визита Нельсона в Москву.

"Сенатор Нельсон и господин Рогозин поддерживают регулярные контакты. Что касается дальнейших планов, то я не могу назвать какие-то точные даты, но они хотят провести встречу лицом к лицу. Они оба говорили о ней очень позитивно. Я надеюсь, что, как только поездки станут безопасными, это произойдет", - сказал он.

"Тем временем продолжатся поездки высокопоставленных представителей агентств как со стороны США, так и со стороны России, - продолжил Монталбано. - Некоторые из нас были в России недавно, перед Днем благодарения (отмечался в этом году в США 25 ноября - прим. ТАСС). Мы продолжим делать это, для нас очень важно поддерживать отношения с Россией".

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