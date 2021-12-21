Самоходки СУ-100 прошли капитальный ремонт во Вьетнаме

Вьетнамский военный завод Z753, специализирующийся на восстановлении наземной техники для военно-морских сил, передал береговым подразделениям капитально отремонтированные боевые машины. Среди них - несколько самоходных артиллерийских установок СУ-100, по- прежнему использующихся для обороны побережья страны.

"TD"

Ordnance personnel of Factory Z753 of Vietnam People Navy testing the performance of a couple of Su-100 following overhaul.

The Soviet tank destroyer usually stays in storage but during wartime, it would be used against amphibious landings along the coastline. pic.twitter.com/A66AiC3A0t — Lee Ann Quann (@AnnQuann) December 20, 2021

Как сообщается, бронемашины прошли приемочные испытания, на которых оценивалось состояние систем вооружения, внутреннего оборудования, в том числе средств связи, двигателей, ходовых частей.

Во время комбинированных тестовых прогонов выяснялось, в каких параметрах работают все узлы и агрегаты. В результате представленная техника была допущена к эксплуатации в войсках, а работники предприятия в очередной раз подтвердили свою высокую квалификацию.

В самом деле, вьетнамским военным удается поддерживать в рабочем состоянии танки, самоходки, бронетранспортеры, полученные из Советского Союза и Китая в 60-70 годы, а также трофейные американские образцы, в том числе такие как Т-34-85, Т-54, Type 59, Type 62, Type 63, БТР-152, WZ-531A, М113 и другие.

СУ-100, несмотря на свой солидный возраст, могут уверенно поражать подходящие к берегу десантные корабли и катера, плавающие транспортеры и танки. Поэтому у командования, судя по всему, пока нет планов по замене этих САУ на более современные.

Алексей Брусилов