Анализ подтвердил сходство грунта астероида Рюгу с первичной материей Солнечной системы

Ученые выяснили, что в образцах грунта астероида достаточно много воды, а также там могут быть летучие органические соединения

ТАСС, 20 декабря. Изучение образцов грунта с астероида Рюгу показало, что в его недрах содержится много воды и органических летучих веществ. Это подтверждает, что объект состоит из первичной материи Солнечной системы, пишут астрономы в научном журнале Nature Astronomy (1, 2).

"Предварительный анализ образцов указывает на наличие в породах Рюгу удивительной смеси из разных зерен пыли, в части из которых содержится много воды, соединений углерода и водорода, а также азота и водорода, а также различных водных минералов, такие как карбонаты. Их присутствие говорит, что в составе Рюгу первичная материя Солнечной системы сохранилась в нетронутом виде", - пишут исследователи.

(162173) Рюгу - околоземный астероид группы Апполона, траектория движения которого пересекает как земную, так и марсианскую орбиты. В конце 2014 года к нему отправилась японская автоматическая станция "Хаябуса-2". Она прибыла к астероиду в 2018-м и сбросила на астероид несколько посадочных модулей и коснулась поверхности астероида, забрав с него образцы грунта. Кроме этих операций станция также собирала данные о массе, размере, форме, плотности и геологических свойствах астероида и фотографировала его поверхность.

Организаторы миссии надеются, что благодаря изучению пород Рюгу ученые смогут понять, как сформировалось Солнце, Земля и другие объекты. Однако для этого необходимо доказать, что собранные образцы пород астероида действительно близки по составу и свойствам к первичной материи Солнечной системы. Планетологи под руководством научного руководителя миссии "Хаябуса-2" Сэйитиро Ватанабэ получили первые свидетельства такого рода благодаря неразрушающему анализу пород, собранных аппаратом.

Планетологи изучили структуру образцов и определили их примерный химический и минеральный состав с помощью гиперспектрального микроскопа. Их сравнение с образцами материи других астероидов-хондритов, фрагменты которых упали на Землю в далеком прошлом, показал, что по структуре и механическим свойствам Рюгу очень похож на относительно редкие метеориты из класса CI-хондритов. В образцах таких метеоритах, как правило, много воды и при этом они максимально близки по соотношению других элементов к плазме Солнца и первичной материи Солнечной системы.

При этом грунт Рюгу оказался значительно более пористым и хрупким, чем известные образцы метеоритов-хондритов. Это говорит о первозданной природе недр этого небесного тела.

В пользу этого также свидетельствует то, что в отдельных зернах пыли с Рюгу ученые нашли много молекул воды, а также возможные следы летучих органических соединений, содержащих в себе водород и углерод, а также азот и водород. В дополнение к этому, планетологи обнаружили в них следы карбонатов и других соединений, возникающих в результате взаимодействия воды и разных минералов.

Все это, как считают астрономы, подтверждает, что в недрах Рюгу действительно содержатся образцы первичной материи Солнечной системы. Их дальнейшее изучение при помощи разрушающих методов позволит понять, из чего она состоит и какие органические соединения в ней присутствуют, надеются ученые.