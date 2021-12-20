TVK Capital отзывы: чем платформа брокера лучше других

Ежегодно на финансовые рынки выходят сотни тысяч новых инвесторов. Их привлекают открывающиеся перспективы и приобщение к миру больших финансов. Однако в начале пути не многие понимают, что первой задачей является выбор брокера-посредника. А для этого необходимо разобраться, чем платформа конкретного брокера лучше остальных. Рассмотрим, как это сделать, используя информацию из открытых источников и разбирая отзывы о TVK Capital.

Общие сведения о TVK Capital отзывы

TVK Capital оказывает посреднические услуги с 2001 года. Компания пережила несколько глобальных экономических кризисов, но не только осталась на плаву, но и сумела значительно расширить клиентскую базу. В чем же причина успеха? Из отзывов о TVK Capital следует, что все двадцать лет посредник:

обеспечивал бесперебойный доступ к торговым инструментам, постоянно расширяя их список (например, одним из первых предложил маржинальный трейдинг криптовалютами);

всегда выполнял финансовые обязательства перед клиентами, не занимался строительством пирамид Понци и не участвовал в громких скандалах;

последовательно совершенствовал услуги, разрабатывал и внедрял новые эффективные сервисы.

В результате TVK Capital превратился в очень известную онлайн-платформу для инвестирования с почти миллионом пользователей. Найти отзывы о TVK Capital можно на профильных ресурсах и в соцсетях ВК, ОК. Также представители компании ведут блоги на площадках Blogspot (https://tvkcapital.blogspot.com/2021/12/tvk-capital.html), Reddit и Medium.

Финансовый надзор

TVK Capital прозрачно регулируется сразу в нескольких юрисдикциях. Да, оформление лицензий на право оказания услуг в финансово-посреднической сфере — процесс длительный и непростой. Но брокер сознательно пошел на этот шаг еще много лет назад, когда на рынке вовсю процветали бесконтрольные дилинговые центры. К счастью, сегодня большинство трейдеров прекрасно понимает, что торговать на финрынках стоит только через хорошо регулируемого онлайн-посредника.

В Европе за деятельностью TVK Capital наблюдают:

Управление финансового надзора Великобритании FCA. Лицензия под номером 695460.

Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра CySEC (лицензионный номер 202/13).

Компания обязана вести и вовремя предоставлять отчетность по всем сделкам инвесторов, иметь компенсационный фонд на случай наступления обстоятельств непреодолимой силы, хранить депозиты клиентов на счетах, отделенных от фондов TVK Capital, а главное — строго следить за своевременностью выплат прибыли трейдерам. Вероятно поэтому в Сети нет отзывов о TVK Capital с жалобами на нечестность и манипуляции.

Любые отклонения от отраслевых стандартов влекут утрату лицензий и весомые штрафные санкции.

Условия

Деятельность в правовом поле — очень важный фактор, но не единственный, когда речь идет о расширении клиентской базы. Трейдеры, как правило, заинтересованы в комфортных торговых условиях и низких издержках. TVK Capital предлагает:

Торговлю с минимальным депозитом в 100 долларов США. Наличие 250+ инструментов для извлечения прибыли в рамках единого аккаунта (валютные пары, акции, индексы, сырье, товары, металлы, криптовалюты). Маржинальную торговлю с гибким кредитным плечом, зависящим от выбранного класса активов. Минимальный коэффициент — 10 для криптопар, максимальный — 500 для Forex. Допустимые объемы — от 0.01 лота, что отлично согласуется с правилами риск- и мани-менеджмента. Универсальный терминал собственной разработки, одинаково удобный и функциональный в десктопной, мобильной и веб-версии, совместимый со всеми ОС. Исполнение приказов мгновенно и без реквот. Рыночные спреды – от 0.1 п. Несколько типов торговых аккаунтов. По отзывам о TVK Capital, даже VIP-трейдерам есть из чего выбрать. Удобство пополнения депозитов и снятия средств. На платформе легко оперировать банковскими картами и криптокошельками. Доступны международные и локальные ПС PayPal, PAYEER, Qiwi, ЮMoney. Отсутствие скрытых издержек. Все комиссии включены в спреды. Дополнительные привилегии для владельцев крупных депозитов — спреды, стремящиеся к нулю, отдельный канал для связи с техподдержкой, индивидуальные консультации по инвестиционным возможностям. Первоклассное обучение новичков. Отзывы о TVK Capital свидетельствуют, что компания неформально подходит к повышению квалификации клиентов. На ее базе создан Образовательный центр с качественным, постоянно обновляемым контентом. Торговые сигналы, инвестиционные портфели с разным соотношением риска / доходности, индивидуальное сопровождение сделок.

Очевидно, что все 20 лет присутствия в отрасли команда TVK Capital тщательно отслеживала потребности онлайн-инвесторов, чтобы в результате предложить им наилучший сервис.

Дополнительные услуги TVK Capital

Онлайн-инвестирование на платформе TVK Capital — прекрасная возможность иметь стабильный доход без многочасового анализа финансовых рынков и связанных с этим стрессов и психологического напряжения. TVK Capital внедрил ряд сервисов, которые еще недавно были доступны только институционалам:

Торговля под руководством высококвалифицированного эксперта. Каждый пользователь теперь может заказать индивидуальную торговую сессию с профессионалом (или присоединиться к небольшой группе). Участие в онлайн-сессии позволит не только увеличить капитал, но и прокачать свои навыки, наблюдая за действиями эксперта.

Приобретение инвестиционного портфеля. Портфель составляется на основе индивидуальных предпочтений инвестора, в зависимости от вложенных средств и терпимости к риску. Услуга включает регулярные аудиты и переформатирование в случае необходимости.

Сервис Торговых сигналов. По отзывам о TVK Capital, это — самое востребованное предложение брокера. Более половины всех клиентов используют сигналы, эффективность которых достигает 90%. Сигналы легко подключить через персонального менеджера.

Брокер не намерен останавливаться на достигнутом. В разработке — автоматические советники и роботы, уникальные инструменты для проведения функционального анализа и многое другое.

Заключение

В текущем году брокер отметил двадцатилетие деятельности. Достижения брокера впечатляют. Сегодня TVK Capital — это клиенты из 52 стран мира, $100M+ ежедневного оборота, $600B+ полученной прибыли, 10M+ активных сделок и множество положительных отзывов. 800 тысяч трейдеров выбрали брокерскую компанию для инвестирования, то есть признали, что платформа брокера имеет явные конкурентные преимущества.