Научный совет при Совбезе уточнит показатели национальной безопасности

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Научный совет при Совете безопасности России уточнит показатели, оценивающие состояние национальной безопасности, об этом шла речь на заседании совета, сообщила пресс-служба аппарата СБ.

Заседание провел председатель совета, секретарь Совбеза Николай Патрушев. Он подвел итоги работы научного совета в 2021 году. "В настоящее время с учетом рассмотренных на заседании секции по стратегическому планированию научных подходов осуществляется работа по корректировке показателей состояния национальной безопасности", - отмечается в сообщении.

Члены секции сформулировали "конструктивные предложения по развитию методологии стратегического планирования". "Результаты данной работы учтены при подготовке заседания Совета Безопасности Российской Федерации, посвященному вопросу совершенствования системы стратегического планирования в России", - отмечается в пресс-релизе.

На заседании также обсуждались возможные вызовы и угрозы безопасности России в связи с геополитическими изменениями в мире. "Рассмотрена также тема влияния изменения глобального энергетического баланса на энергобезопасность в стране и мире. Эксперты Совета Безопасности уделили внимание вопросам, связанным с миграционными процессами в мире. Затронута проблематика научно-методологического обеспечения стратегического планирования в рамках реализации Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По международной проблематике рассматривались вопросы обеспечения национальных интересов в деятельности различных международных организаций. Обсуждалась ситуация в Афганистане и регионах Центральной и Южной Азии. Дана комплексная оценка обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, политике Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в связи с продвижением США своей Индо-Тихоокеанской стратегии и блоковой политики. В фокусе внимания секции по проблемам СНГ находились вопросы укрепления позиций России на пространстве СНГ. Секция по проблемам оборонно-промышленной и научно-технологической безопасности в уходящем году сосредоточила свое внимание на проблемных вопросах развития отечественного двигателестроения в интересах создания образцов вооружения, военной и специальной техники, а также морских робототехнических комплексов. Были рассмотрены основные проблемы создания и применения высокотехнологичных электротехнических устройств и энергетических систем для современного вооружения.

По проблемам социально-экономического характера с научных позиций рассмотрены подходы к адаптации национальной экономики к введению Евросоюзом трансграничного углеродного регулирования, а также подходы к обеспечению экономической безопасности на текущем этапе развития страны. Дана научная оценка вызовам и угрозам экономической безопасности Российской Федерации, связанных с сокращением численности населения сельских территорий. В ходе обсуждения вопросов военной безопасности проанализированы научные подходы к формированию перспективного облика Сухопутных войск.

В сфере обеспечения информационной безопасности были рассмотрены вопросы о научно-методических подходах к обеспечению информационной безопасности в условиях развития в Российской Федерации технологий связи 5G и 6G, а также при использовании средств электронной подписи. Обсуждены вопросы, связанные с формированием концептуальных основ культуры информационной безопасности граждан Российской Федерации. В рамках секции по проблемам нейтрализации внутренних угроз национальной безопасности рассматривались научно-методологические подходы к выявлению и прогнозированию террористических угроз, а также выработке мер по их нейтрализации.

Обсуждались правовые и организационные вопросы взаимодействия в режиме чрезвычайного положения при возникновении угрозы жизни и здоровью населения. Выработаны рекомендации по противодействию реализации технологий "цветных революций" на территории нашей страны. Указом президента России состав научного совета нынешнем году был обновлен почти на четверть. В настоящее время в состав совета входят почти 160 видных ученых и специалистов. В их числе - 110 докторов наук, 20 академиков государственных академий наук.