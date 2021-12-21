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РИА Новости

Арбитражный суд Москвы отклонил иск Минобороны к ПАО "Иркут", производящему Су-30

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Истребитель Су-30СМ
Истребитель Су-30СМ.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск министерства обороны России, требовавшего взыскать около 504 миллионов рублей с ПАО "Научно-производственная корпорация "Иркут", производящего, в частности, истребители Су-30, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

"В иске отказать полностью", - указано в карточке дела. Другие подробности, в том числе основания исковых требований, в материалах суда не приводятся, так как разбирательство по иску, поступившему в суд в мае, проходило в закрытом режиме.

"Иркут" входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха", занимается производством истребителей Су-30, учебно-боевых самолетов Як-130, пассажирских лайнеров МС-21. Филиал "Иркута" "Региональные самолёты" является производителем пассажирских самолётов SSJ100.

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Страны
Россия
Продукция
Су-30
СуперДжет-100
Як-130
Компании
ИРКУТ НПК
Минoбороны РФ
ОАК
Проекты
МС-21
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