Совбез РФ: Дальнейшее расширение НАТО к границам России непозволительно

Как рассказал журналистам, в том числе корреспонденту "РГ", по итогам заседания научного совета при Совбезе РФ помощник секретаря Совбеза Алексей Павлов, члены научного совета обратили внимание на долгосрочные факторы конфликтности в мире.

Среди них - конкурентное восприятие элитами США таких стран, как Россия и Китай, глубокие расхождения у США и других стран относительно принципов организации миропорядка, иерархии его субъектов и отношений между ними. Причиной конфликтности, по мнению научного совета, является и то, что для США неприемлемо наличие у России особых интересов и влияния на постсоветском пространстве. В то же время, как отметил Павлов, для России недопустимым является вмешательство США во внутренние дела постсоветских государств, вовлечение их в сферу интересов Запада.

"Россия считает также непозволительным дальнейшее расширение НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к российским границам", - отметил помощник секретаря Совбеза РФ.

Он также рассказал, что члены научного совета обратили внимание на то, что, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, острота миграционных проблем не стала меньшей, а напротив, в некоторых регионах мира даже возросла. При этом значительно активизировались криминальные структуры, занимавшиеся переброской людей из Африки и Азии в Европу. Так, доходы криминальных бизнесов от переброски мигрантов в мире, по примерным оценкам, составляют от 3 до 6 млрд евро в год.

В понедельник научный совет при Совете безопасности России обсудил возможные вызовы и угрозы безопасности России в связи с геополитическими изменениями в мире. Кроме того, эксперты, среди которых видные российские ученые и экономисты, под председательством секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева обсудили темы влияния изменения глобального энергетического баланса на энергобезопасность в стране и мире. К слову, в настоящее время в составе научного совета 158 видных ученых и специалистов, назначенных президентом персонально. В том числе 110 докторов наук, 20 академиков государственных академий наук. В частности, на заседаниях секции по международной проблематике обсуждалась ситуация в Афганистане и регионах Центральной и Южной Азии. Дана комплексная оценка обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, политике Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в связи с продвижением США своей Индо-Тихоокеанской стратегии и блоковой политики. В фокусе внимания секции по проблемам СНГ находились вопросы укрепления позиций России на пространстве СНГ.

Секция по проблемам оборонно-промышленной и научно-технологической безопасности заострила внимание на проблемных вопросах развития отечественного двигателестроения в интересах создания образцов вооружения, военной и специальной техники, а также морских робототехнических комплексов. Были рассмотрены основные проблемы создания и применения высокотехнологичных электротехнических устройств и энергетических систем для современного вооружения.

В ходе обсуждения вопросов военной безопасности эксперты Совбеза проанализировали научные подходы к формированию перспективного облика Сухопутных войск. Отдельно были выработаны рекомендации по противодействию реализации технологий "цветных революций" на территории России.

Иван Егоров