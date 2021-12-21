Airseas установила первый энергосберегающий парус на действующий грузовой корабль

Airseas Seawing

Эпоха парусных судов осталась давно в прошлом, но стараниями энтузиастов декарбонизации она может пережить нечто вроде Ренессанса уже в текущем десятилетии. Французская компания Airseas установила на грузовой корабль «Ville de Bordeaux» тестовую систему автоматического парусного механизма, которую будут проверять в реальных условиях работы на протяжении полугода. Заказчик весьма строгий – корпорация Airbus, использующая этот корабль для доставки авиаконструкций со всей Европы на сборочный завод в Тулузе.

Тестовый парус отличается от коммерческой версии только размерами, его площадь 500 кв.м., против запланированных 1000 кв.м. Но не размер главное в системе под названием Seawing, а автоматическая настройка работы паруса прямо на ходу, сообразно ветровой обстановке, погоде и движению самого судна. Просто добавление парусной тяги к работе мощных судовых двигателей мало что даст, достоинство системы именно в том, что она «умная».

Airseas автопарус

Парус, который на самом деле является гигантским воздушным змеем, выдвигается на складной мачте на носу корабля, ловит ветер и поднимается на тросе на высоту до 200 м. Затем система начинает описывать траекторию восьмерки для определения оптимальных параметров работы во время текущей вахты. Не всегда нужна полная тяга, да и ветер везде дует по-разному, но, в отличие от парусников прошлого, Ville de Bordeaux в любом случае идет не «по погоде», а по заранее спланированному маршруту. Задача автопаруса не двигать корабль, а снизить нагрузку на двигатели и тем самым уменьшить расход топлива и выбросы в атмосферу. Исследования немецких ученых из проекта Skysails показали, что парус площадью 400 кв.м. может компенсировать до 2 МВт мощности двигателей, а в Airseas уверены, что при благоприятном ветре достигнут экономии горючего в 20 %. Что еще интереснее, система Seawing монтируется за двое суток практически на любом крупном корабле и потом не мешает грузовым операциям в порту.