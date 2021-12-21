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RusNanoNet.ru

Изделия для «умных» устройств могут быть созданы 3D-принтером

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Ученые Томского политехнического университета выяснили, что для изготовления сегнето- и пьезоэлектрических изделий можно использовать 3D-печать FDM.

"На данный момент для разработки изделий используют дорогостоящие керамические материалы, которым трудно придать нужную форму при обработке. Сегодня над этой проблемой работают несколько научных групп в США, Европе, Китае, - отмечает сотрудник Научно-образовательного центра Б.П. Вейнберга ТПУ Евгений Больбасов. - Однако коллеги используют сложные технические процессы и дорогостоящее оборудование. Мы в своей работе использовали распространенный и доступный каждому 3D-принтер. Это позволяет использовать наш метод в любой лаборатории".

Новый метод 3D-печати снимет существующие ограничения и сделает возможным изготавливать изделия любых форм и размеров. Разработка также даст возможность в будущем создавать "умные" устройства, обладающие высокой эффективностью и низкой стоимостью. Например, биосенсоры, источники и преобразователи энергии для микроустройств, индивидуальные имплантаты, "умный" химический реактор.

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Страны
Китай
США
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