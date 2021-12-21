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ЦАМТО

Kongsberg поставит ВС Швейцарии дополнительные ДУМВ семейства "Протектор"

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RS4
Дистанционно управляемый модуль вооружения RS4 семейства "Протектор".
Источник изображения: www.kongsberg.com

ЦАМТО, 20 декабря. Компания Kongsberg Defence and Aerospace AS (Kongsberg) объявила о подписании с Агентством по оборонным закупкам и технологиям Armasuisse контракта на поставку дополнительных дистанционно управляемых модулей вооружения RS4 семейства "Протектор" для ВС Швейцарии.

Стоимость контракта и сроки поставки ДУМВ не разглашаются.

Вооруженные силы Швейцарии применяют ДУМВ семейства "Протектор" более 10 лет, с момента первой закупки данных ДУМВ в 2007 году. Позднее ВС Швейцарии несколько раз закупали дополнительные партии модулей. На текущий момент Kongsberg поставила ВС Швейцарии пять вариантов дистанционно управляемых систем вооружения. В 2018 году для обслуживания и технической поддержки модулей, поставленных ВС Швейцарии, Kongsberg создала подразделение Kongsberg Defense Switzerland AG.

Согласно условиям нового контракта, ВС Швейцарии получат новейшую версию семейства – RS4.

RS4 (ранее носил обозначение M153) представляет собой необитаемый модуль, который может оснащаться 12,7-мм, 7,62 или 5,56 мм пулеметом, 40-мм автоматическим гранатометом, пусковой установкой ПТУР, комплектом оптоэлектронных приборов и лазерным дальномером-целеуказателем. Модуль может вращаться на 360 град., диапазон углов наведения по углу места – от -20 до +60 град. Масса ДУМВ (без вооружения) – 135-190 кг. Отображение обстановки на поле боя осуществляется на пульте жидкокристаллического дисплея наводчика-оператора. Данная конструкция позволяет экипажу дистанционно управлять вооружением, оставаясь внутри ББМ, что снижает риск для жизни военнослужащих. Стабилизация вооружения обеспечивает высокую эффективность ведения огня.

До настоящего времени компания Kongsberg поставила более 20 тыс. модулей "Протектор" в 20 стран мира.

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Страны
Швейцария
Компании
Kongsberg
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