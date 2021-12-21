Песков допустил размещение ядерного оружия в Белоруссии

Россия примет меры для «балансирования» ситуации, если НАТО разместит ядерное оружие близ границ страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также добавил, что в такой ситуации «возможны самые разные варианты».

До этого Белоруссия заявляла о готовности разместить на своей территории российское ядерное оружие в случае угрозы со стороны Запада. Песков отметил, что Россия примет меры, если НАТО будет размещать вооружения у ее границ.

Так представитель Кремля ответил на вопрос о возможности размещения российского ядерного оружия в Белоруссии.

«Ни для кого не секрет, что, безусловно, размещение различных видов вооружений НАТО у наших границ, которые могут представлять для нас опасность, потребует принятия соответствующих шагов», — цитирует его ТАСС.