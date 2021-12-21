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Военно-промышленный курьер

Песков допустил размещение ядерного оружия в Белоруссии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Россия примет меры для «балансирования» ситуации, если НАТО разместит ядерное оружие близ границ страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также добавил, что в такой ситуации «возможны самые разные варианты».

До этого Белоруссия заявляла о готовности разместить на своей территории российское ядерное оружие в случае угрозы со стороны Запада. Песков отметил, что Россия примет меры, если НАТО будет размещать вооружения у ее границ.

Так представитель Кремля ответил на вопрос о возможности размещения российского ядерного оружия в Белоруссии. 

«Ни для кого не секрет, что, безусловно, размещение различных видов вооружений НАТО у наших границ, которые могут представлять для нас опасность, потребует принятия соответствующих шагов», — цитирует его ТАСС.

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Страны
Белоруссия
Россия
Проекты
NATO
Ядерный щит
ЯО
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