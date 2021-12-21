Дивизию в Забайкалье вооружили автоматами АК-12

Дислоцированную в Забайкалье мотострелковую дивизию Восточного военного округа полностью перевооружили на современные автоматы АК-12. Пресс-служба ВВО сообщила, что накануне в соединении получили завершающую партию новейшего стрелкового вооружения -1500 автоматов Калашникова.

"В настоящее время их повсеместно применяют при проведении занятий по боевой подготовке, а также в рамках учений и тренировок по антитеррористической защищенности", - проинформировали в округе.

Напомним, что в конце осени автоматами АК-12 вооружили разведывательные подразделения дислоцированной в Бурятии общевойсковой армии Восточного военного округа. Новые "стволы" также получают в других округах, видах и родах войск.

Если обратиться к истории, три года назад АК-12 приняли на вооружение Сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ. Масса автомата составляет 3,5 кг, калибр - 5,45 мм, дальность прямого выстрела - 440 метров, скорострельность оружия - 650 выстрелов в минуту. Автомат позволяет вести огонь в трех режимах: одиночными выстрелами, автоматическим огнем, очередью с отсечкой в два выстрела. На него можно устанавливать коллиматорные, оптические и ночные прицелы.

По сравнению с предыдущими версиями автомата, АК-12 обладает повышенной эргономикой и кучностью стрельбы при ведении огня очередями. Также повысился запас живучести ствола, для производства которого начали использовать новую технологию. В числе его достоинств эксперты называют переработанный спусковой механизм, позволяющий перезарядить автомат одной рукой без передергивания затвора при смене магазина.

В конце августа нынешнего года Минобороны РФ в рамках форума "Армия-2021" заключило контракты с группой компаний "Калашников" на поставку в Вооруженные силы новых автоматов. "Подписаны государственные контракты на изготовление и поставку автоматов Калашникова АК-12 калибра 5,45", - сообщили тогда в ведомстве.

А еще АК-12 позиционируется как новая платформа, на базе которой планируется выпускать оружие разного калибра и самого различного назначения - как военного, так и гражданского.

Юрий Гаврилов