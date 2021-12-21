Мышцы в космосе помогут раскрыть секрет старения

Ученые отправят мышцы в космос для изучения процессов старения организма

Ученые намерены раскрыть секрет старения организма после изучения мышц, отправленных в космос. Об этом сообщает издание Sky News.

Специалисты Ливерпульского университета намерены отправить в космос фрагменты человеческих мыщц, чтобы проанализировать влияние невесомости на организм человека. Клетки мышц размером с рисовое зерно будут находиться в особых контейнерах, напечатанных на 3D-принтере. Отправка груза из Космического центра Кеннеди во Флориде на Международную космическую станцию (МКС) состоится во вторник, 21 декабря.

Опытный образец будет находиться на земной орбите до января 2022 года. Все это время через фрагмент мышц будет подаваться небольшой ток, стимулирующий сокращение тканей. Ученые полагают, что в космосе происходит процесс, похожий на старение организма, из-за чего мышцы ослабевают. В исследовании специалистам поможет аналогичный лабораторный образец человеческой ткани.

«Каждый космонавт, находящийся на МКС, тренируется не менее 2,5 часа каждый день и, несмотря на это, теряет довольно значительное количество мышц», — отметил профессор Малькольм Джексон (Malcolm Jackson). Исследование может объяснить нюансы старения и подсказать, как можно замедлить этот процесс.

Уточняется, что оборудование для эксперимента было изготовлено компанией Kayser Space из Оксфордшира. Оно обеспечит сохранность образцов и защитит от перепадов температуры и перегрузок. Исследование было профинансировано Космическим агентством Великобритании (UKSA), которое выделило 12 миллионов фунтов стерлингов, или около 1,17 миллиарда рублей.

В середине декабря российские ученые выяснили, как можно поддерживать функции мышц в невесомости и бороться с атрофией. Специалисты предложили стимулировать мышцы с помощью инъекции L-Name — ингибитора фермента NO-синтазы.