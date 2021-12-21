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Военно-промышленный курьер

На оборонном предприятии протестируют новый комплекс для энергосбережения

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Москве стартовали испытания адаптивного комплекса энергосбережения (АКЭС) для промышленных предприятий в рамках городской программы тестирования инновационных решений.

Они проводятся на базе научно-производственного предприятия «Темп» им. Ф.Короткова, входящего в оборонно-промышленный комплекс России. Организация занимается разработкой автоматического управления и топливопитания газотурбинных двигателей.

«Сегодня в программе участвуют более 140 городских и коммерческих площадок для пилотных испытаний инноваций. В их число входят в том числе крупные промышленные предприятия, работающие в стратегически важных отраслях. К этому моменту уже проведено более 120 тестирований технологических решений в медицине, спорте, образовании, информационных технологиях, благоустройстве, защите окружающей среды и других областях. Еще 40 проектов сейчас находятся в стадии апробирования», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Адаптивный комплекс энергосбережения будет тестироваться в течение месяца. Он состоит из блока управления и дополнительных модулей-стабилизаторов, которые помогают разгрузить энергосеть. Устройство не интегрируется напрямую в сеть предприятия, а подключается параллельно и, следовательно, не может нарушить ее работу. Его модульная конструкция позволят рационально использовать пространство в трансформаторных подстанциях.

Планируется, что за испытательный период АКЭС повысит качество электроэнергии, разгрузит сеть предприятия на 35%, что позволит сократить расходы на электроэнергию от 10% до 25%.

«НПП «Темп» им. Ф.Короткова», являясь одним из ведущих инновационных промышленных предприятий столицы, заинтересовано в оценке перспективных технологических решений в условиях собственного производства.

Положительные результаты тестирования позволят не только улучшить собственные рабочие процессы, но и дать ценные рекомендации как разработчику, так и другим участникам инновационной инфраструктуры города Москвы», — отметил генеральный директор НПП «Темп» Денис Иванов.

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