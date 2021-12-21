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РИА Новости

Источник: летные испытания МБР "Сармат" по полному циклу планируют начать в январе

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Испытание баллистической ракеты "Сармат"
Испытание баллистической ракеты "Сармат".
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Первые летные испытания новейших межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Сармат" "по полному циклу" должны состояться в конце января следующего года, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Летные испытания МБР "Сармат" планируется начать в конце января", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в рамках этих испытаний "планируется провести первый пуск новой ракеты по полному циклу – должны отработать все ступени нового изделия, а макеты боевых блоков упасть в расчетном районе на военном полигоне".

Ранее были выполнены бросковые испытания "Сармата", которые предполагают отработку минометного старта ракеты из шахты, а также включение двигателей первой ступени.

Как сообщил 16 декабря командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев, первый полк МБР "Сармат" заступит на боевое дежурство в конце 2022 года в Ужурской ракетной дивизии (Красноярский край).

По словам Каракаева, в настоящее время в дивизии готовится инфраструктура для первого полка, ведутся работы по подготовке к летным испытаниям.

"Сармат" – это стратегический ракетный комплекс с жидкостной МБР тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. По данным открытых источников, забрасываемая масса составляет 10 тонн. Комплекс заменит в РВСН ракеты "Воевода".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-20В
Сармат МБР
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