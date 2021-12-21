Войти
Российская газета

Путин призвал помочь с диверсификацией предприятиям ОПК

465
0
0
Источник изображения: Евгений Паулин/ РИА Новости

Предприятия оборонно-промышленного комплекса должны получать поддержку по части диверсификации производства. Об этом заявил президент на встрече в Кремле с главой "Промсвязьбанка" Петром Фрадковым. Диверсификация повысит их технологические возможности, а значит, улучшит работу и по основной линии.

"Нужно, конечно, плечо подставлять предприятиям оборонно-промышленного комплекса при решении вопросов диверсификации", - указал Владимир Путин. Собеседник заверил, что это отдельное направление работы банка. "Как раз это и есть средний и малый бизнес", - заметил президент. "И мы на это тоже делаем акцент, - сообщил Фрадков. - Сейчас диверсификационный портфель составляет 200 млрд рублей".

"То есть это у вас выделено в отдельное направление?" - уточнил президент. "Это отдельное направление нашего бизнеса. Оно сильно связано с оборонкой", - подтвердил глава "Промсвязьбанка". Путин поинтересовался оценкой реализации поставленных в этом смысле перед оборонкой задач и ее темпов. "Мы проводим специальный рейтинг готовности компаний к подобной работе. В целом мы видим, что предприятия наконец понимают, что это естественная среда их обитания и развития", - заметил собеседник. То есть не навязанная задача, а естественный способ выжить в ближайшее время, "имею в виду возможность "качелей" - либо по каким-то направлениям гособоронзаказа, либо необходимость конкурировать на гражданских рынках", уточнил он. "Мы видим, что пока не все предприятия готовы это делать в силу иногда каких-то кадровых сложностей, с одной стороны. С другой стороны, неумение конкурировать на рыночных условиях", - заметил Фрадков. "На гражданских", - добавил Путин.

"Они не то, что не хотят, они, может быть, не всегда это умеют, и мы, в том числе как банк, помимо чисто финансовых инструментов, пытаемся разрабатывать меры нефинансовой поддержки для того, чтобы помочь предприятиям сфокусированным образом работать на этом направлении", - пояснил докладчик. "Диверсификация деятельности, безусловно, будет повышать их технологические возможности, и, значит, будет улучшаться их работа и по основной линии - по линии оборонки", - заявил Путин. "Мне кажется, что все больше предприятий это начинают понимать", - сказал Фрадков.


Кира Латухина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Гособоронзаказ
Похожие новости
30.07.2020
В Крыму оценили реакцию Евросоюза на закладку кораблей ВМФ в Керчи
04.09.2019
Заказ на беспилотное такси
14.12.2015
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу назвал ряд ключевых направлений в работе военного ведомства в 2016 году
18.01.2013
Андрей Костин проинформировал президента России о ходе работ по кредитованию гособоронзаказа
27.08.2012
Рогозин: доля частного бизнеса при размещении оборонзаказа увеличится
05.10.2011
Прошел проверку в воисках и на войне
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.12 08:32
  • 188
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 21.12 08:09
  • 3
Почему строевая подготовка нужна нашим детям
  • 21.12 06:03
  • 1
Корпус корвета "Проворный" в результате пожара не пострадал, надстройку предстоит заменить - "Северная верфь"
  • 21.12 06:00
  • 1
Когда «культура» — главный диверсант
  • 21.12 04:51
  • 1
Австралия покупает обновлённые танки Abrams
  • 21.12 00:51
  • 25
Минобороны РФ показало на видео запуск новой ракеты "Ответ"
  • 21.12 00:25
  • 10
Источник: в России разработали новую управляемую авиационную ракету Х-БПЛА
  • 20.12 23:47
  • 26
Forbes (США): танковых сражений на Украине не будет
  • 20.12 20:09
  • 2
Глава Минобороны ФРГ предлагает вводить санкции из-за ситуации вокруг Украины против высшего руководства РФ
  • 20.12 18:51
  • 9
Пожар причинил крупный ущерб строящемуся в Петербурге кораблю - СК
  • 20.12 18:45
  • 94
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 20.12 16:10
  • 2
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 20.12 15:50
  • 1
Украина заявила об отсутствии планов по размещению в стране иностранных военных
  • 20.12 15:45
  • 1
Россия не вправе устанавливать географические границы НАТО - глава Минобороны ФРГ
  • 20.12 15:33
  • 1
Евросоюз предложил РФ обсуждать вопросы региональной безопасности в существующих форматах