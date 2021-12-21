«Росатом» займётся интеграцией аддитивных технологий в процесс создания маломощных АЭС

Одно из научных предприятий российского атомного концерна — НИКИЭТ — в рамках программы под названием «Разработка перспективных энергоисточников малой мощности» и при участии представителей петербургского Института лазерных и сварочных технологий впервые создало макет ёмкостного оборудования комплекса компенсации давления и объёма теплового носителя для маломощного атомного реактора с применением аддитивных технологий. Или, если более понятно, используя 3D-печать.

По сообщениям пресс-службы «Росатома», тестовая модель реакторной установки высотой 54 сантиметра и диаметром 33 см напечатана всего за 80 часов из нержавеющей стали, что гораздо быстрее, чем применявшиеся до этого обычные способы моделирования. Спецификацией макета с толщиной днища в 4 см и полуторасантиметровыми стенками станет тестовая отработка и проверка потенциала существующих аддитивных методов печати, с помощью которых создаются крупные или толстостенные модели. Помимо прочего, научно-исследовательская работа двух организаций поможет обосновать возможность использования технологий 3D-печати в атомной сфере, в частности, для производства навесного корпусного реакторного оборудования и аппаратуры, а также объёмных ёмкостных изделий для маломощных АЭС.

Печать модулей и комплектующих для атомных станций откроет дополнительные возможности в производстве сложно сконструированных изделий и деталей, выполненных из разных материалов и веществ. Во-первых, довольно заметно сэкономит время на выпуск оборудования, так как при аддитивных методах создания изделий нет необходимости в их механической обработке и сварке отдельных элементов друг с другом — 3D-принтер печатает уже готовый продукт, во-вторых, сочетая печать и цифровизации можно сократить этапы контроля и проверки качества готовых изделий и оборудования, серьёзно доработать методы проектирования и создания атомных энергетических установок, добиться оперативности, сэкономить финансы и человеческие ресурсы.