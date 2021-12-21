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WarSpot

K16: новый пулемёт Южной Кореи

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Источник изображения: warspot.ru

Южноорейская пехота вооружится пулемётами нового поколения. Вчера, 19 декабря, пресс-служба Администрации программ оборонных закупок (DAPA, Defense Acquisition Program Administration) объявила о завершении приёмочных испытаний пулемёта K16.

Новый пулемёт разработан компанией SNT Motiv и выпускается в калибре 7,62 мм. Пехотная версия оружия серийно оснащается тепловизионным прицелом разработки компании Eo System. Кроме того, пулемёт выпускается в версиях K16D (для установки на бронетехнике и вертолётах) и K16E (коаксиальный вариант).

Пулемёт K16 в трёх модификациях

Источник изображения: Изображение из пресс-релиза DAPA

В Минобороны Южной Кореи указывают, что K16 заменит на вооружении пулемёты К-3 и М60. Он «значительно превосходит предшественников по надёжности» (безотказности огня), имеет прицельную дальность «свыше 1 км», а его боевая эффективность «вдвое выше». В DAPA указывают, что полностью перевооружить армию новыми пулемётами планируется к 2024 году. На эти цели заложено $104,7 млн.

Испытания пулемёта K16

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  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Компании
DAPA
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