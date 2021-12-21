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ЦАМТО

Пограничная служба Кыргызстана получила БЛА "Байрактар TB2"

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Турецкий разведывательно-ударный беспилотный летательный аппрат Bayraktar TB2
Турецкий разведывательно-ударный беспилотный летательный аппрат Bayraktar TB2.
Источник изображения: Baykar Savunma

ЦАМТО, 20 декабря. Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана приняла приобретенные у турецкой компании Baykar Defence беспилотные летательные аппараты "Байрактар TB2".

Пресс-служба президента Садыра Жапарова 18 декабря сообщила о посещении главой государства базы, где размещаются БЛА. С.Жапаров осмотрел принятые на вооружение "Байрактар TB2" и пункт управления, ознакомился с их характеристиками, возможностями, системой управления. Президенту также было продемонстрировано применение БЛА в воздухе.

Как заявлено, БЛА приобретены на средства республиканского бюджета и будут применяться для обеспечения обороны и безопасности страны, в том числе охраны государственных границ.

Как сообщал ЦАМТО, 21 октября председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев впервые сообщил о покупке "Байрактар TB2". В этот период сборка БЛА и обучение личного состава уже проходили в Турции. Предполагалось, что поставка БЛА будет выполнена в ближайшее время.

Покупка БЛА объясняется необходимостью обеспечения контроля обстановки на границах Кыргызстана с Узбекистаном и Таджикистаном. "Байрактар TB2" и закупленные в октябре в России многофункциональные комплексы БЛА "Орлан-10Е" помогут ВС и Пограничной службе патрулировать эти районы и отслеживать любые вторжения или другие потенциально опасные ситуации.

БЛА "Байрактар TB2" предназначен для ведения разведки, а также поражения наземных целей с использованием управляемых боеприпасов. Размах крыла аппарата составляет 12 м, длина – 6,5 м. БЛА максимальной взлетной массой 700 кг может нести на четырех подкрыльевых узлах подвески высокоточные боеприпасы MAM-L массой по 21,5 кг, MAM-C массой по 7 кг, позволяющие поражать цели на дальностях от 2 до 8 км. Продолжительность полета БЛА – до 27 часов, масса полезной нагрузки – до 150 кг, дальность действия в зоне прямой видимости – до 150 км.

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