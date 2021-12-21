Минобороны Австралии планирует приобрести до 40 вертолетов UH-60M "Блэк Хок"

ЦАМТО, 20 декабря. Министр обороны Австралии Питер Даттон объявил о планах приобретения до 40 многоцелевых вертолетов UH-60M "Блэк Хок" компании Sikorsky для замены парка имеющихся MRH-90 "Тайпан" производства NH Industry.

Как сообщает Defense News, это будет следующим этапом обновления вертолетного парка после принятого премьер-министром Скоттом Моррисоном решения о замене разведывательно-ударных вертолетов "Тайгер" ARH (Armed Reconnaissance Helicopters) ударными вертолетами AH-64E "Апач Гардиан" американской Boeing.

Вертолеты MRH-90 в настоящее время используются австралийскими Сухопутными войсками в качестве транспортных машин, а также Военно-морскими силами в качестве вертолетов снабжения. Первый из 47 MRH-90 был принят на вооружение в декабре 2007 года и должен был заменить несколько типов вертолетов, которые тогда находились на вооружении, в том числе S-70A-9 "Блэк Хок", UH-1H "Ирокез" и "Си Кинг" Mk.50A/B.

Тем не менее, последние S-70A-9 "Блэк Хок" были списаны только в этом месяце из-за задержек с необходимыми модификациями MRH-90 для удовлетворения потребностей спецназа. Ожидалось, что вертолеты MRH-90 будут оставаться в эксплуатации, как минимум, до 2037 года, однако из-за неудовлетворительной готовности к применению и высокой стоимости эксплуатации с ноября 2011 года парк данных вертолетов включен в список правительственных проектов, "вызывающих озабоченность".

Таким образом, по словам министра, несмотря на усилия по восстановлению эксплуатационной готовности MRH-90 со стороны Министерства обороны и промышленности, "парк MRH-90 не обеспечит необходимую доступность и стоимость эксплуатации до запланированной даты вывода из эксплуатации".

П.Даттон не сообщил точных сроков или стоимости приобретения UH-60M "Блэк Хок", однако заявил, что "австралийские налогоплательщики сэкономят на этом около 2,5 млрд. австр. долл. (1,8 млрд. долл. США) в период до 2037 года".