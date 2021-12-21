Австралия покупает обновлённые танки Abrams

Австралия получит новейшую версию американского танка Abrams. Вчера, 19 декабря, портал armyrecognition.com сообщил о том, что австралийское правительство одобрило закупку 75 боевых машин в рамках проекта LAND 907 Phase 2.

Вероятнее всего, одними танками закупка не ограничится. Так, в апреле текущего года американское правительство одобрило австралийский запрос на 160 корпусов танков M1A1 с хранения. Они предназначены для производства 75 танков M1A2 SEPv3 Abrams, а также ряда машин на шасси Abrams: 29 машин разминирования M1150, 18 мостоукладчиков M1074, 6 эвакуационных машин M88A2 Hercules и другой техники. Потенциальная сделка оценивается в $1,685 млрд.

Танк Abrams М1А2 SE v3 Источник изображения: armyrecognition.com

По данным на 2020 год, австралийская армия имела в своём распоряжении 59 танков M1A1 Abrams. Они были закуплены в 2004 году для замены Leopard AS1, которые находились на службе с 1976 года. В последние годы Австралия активно перевооружает свою армию новой бронетехникой. В частности, ранее уже были закуплены БТР Boxer, заказаны САУ K9 Thunder, а тендер на закупку новых БМП находится на финальном этапе.

M1 Abrams — основной боевой танк США, который был разработан в 70-е годы и серийно выпускается с 1980 года. Танк состоит на вооружении Корпуса морской пехоты и армии США, а также вооружённых сил Египта, Саудовской Аравии, Кувейта, Ирака, Австралии и Марокко. Модификация M1A1 была разработана в 1984 году и отличается от базовой версии гладкоствольным 120-мм орудием (базовая версия вооружена 105-мм нарезной пушкой), усиленным бронированием и системой кондиционирования воздуха. На сегодняшний день новейшей модификацией танка Abrams является М1А2 SEPv3, впервые представленная на оружейной выставке AUSA в октябре 2015 года. На вооружение американской армии эта модификация поступила под индексом M1A2C.