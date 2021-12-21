У-УАЗ обучит индийских пилотов эксплуатации вертолета Ми-171А2

ЦАМТО, 20 декабря. Второй экипаж индийской компании Sky One Airways LTD приступил к переподготовке по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации на новый тип вертолета Ми-171А2 в учебном центре У-УАЗ холдинга "Вертолеты России" ГК Ростех.

Программа для индийских пилотов предполагает теоретическое обучение, а также тренажерную и летную подготовку на вертолете Ми-171А2. Ранее, в начале 2021 года, специалисты Генеральной дирекции гражданской авиации Индии провели предварительную инспекцию учебного центра с целью его последующей валидации.

"При обучении летного состава особое внимание уделяется порядку и правилам эксплуатации оборудования кабины вертолета и его систем, особенностям техники пилотирования, аэродинамики и динамики полета вертолета", – подчеркнул генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Николай Колесов.

Теоретическое обучение составляет 170 часов. В рамках тренажной подготовки командир воздушного судна и второй пилот индийской компании Sky One Airways LTD проведут 12 часов в кабине вертолета Ми-171А2. Учебные полеты составят более 9 часов на каждого летчика.

Иностранные специалисты изучают аэродинамику Ми-171А2, конструкцию и техническую эксплуатацию вертолета, его авиационное и радиоэлектронное оборудование, а также двигатель ВК-2500ПС-03 с цифровой системой управления и вспомогательную силовую установку. В ходе учебного процесса также изучается управление ресурсами кабины экипажа, авиационная связь и радиотелефония.

Кроме того, в программу обучения входят действия в нестандартных и аварийных ситуациях, а также подготовка к выполнению полетов с выводом вертолета из сложного пространственного положения. В конце обучения члены экипажа компании Sky One Airways LTD получат сертификаты, подтверждающие прохождение курса.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".