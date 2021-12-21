На верфи Naval Group заложен киль головного фрегата FDI для ВМС Франции

ЦАМТО, 20 декабря. На предприятии Naval Group в Лорьяне 16 декабря состоялась церемония закладки киля головного многоцелевого фрегата, который будет поставлен ВМС Франции в рамках проекта FDI (Fregate de Defense et Intervention).

Данное мероприятие знаменует начало сборки корабля в цеху. Как планируется, первый из пяти заказанных фрегатов, "Адмирал Ронарк" (Amiral Ronarc’h), будет передан ВМС Франции в 2024 году. Полностью поставки будут завершены в 2030 году.

В тот же день состоялась подача питания на модуль панорамных датчиков и разведки PSIM (Panoramic Sensors and Intelligence Module) – интегрированную мачту корабля. В течение ближайших месяцев данный компонент пройдет испытания, после чего будет интегрирован на борт фрегата.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2017 года Генеральная дирекция по вооружениям Министерства вооруженных сил Франции (DGA) подписала с компанией DCNS (в настоящее время Naval Group) контракт на разработку проекта и постройку первого из пяти средних фрегатов FTI (Fregate de Taille Intermediaire, сейчас носит обозначение Fregate de Defense et Intervention) для ВМС Франции. Головной фрегат должен быть передан в 2024 году и войти в боевой состав флота в 2025 году. Фрегат FDI займет промежуточное положение между 2500-тонным корветом класса "Говинд" и 6000-тонным фрегатом класса FREMM.

Церемония резки стали для постройки головного фрегата FDI состоялась на предприятии Naval Group в Лорьяне 24 октября 2019 года.

В конце марта 2021 года DGA уведомила компании Naval Group и Thales о размещении заказа на поставку еще двух кораблей серии. Поставка фрегатов, которые получат наименования "Адмирал Лузо" (l’Amiral Louzeau) и "Адмирал Кастекс" (l’Amiral Castex), запланирована на 2025 год. Они присоединятся к головному фрегату серии, "Адмирал Ронарк", заказанному в апреле 2017 года.

Фрегат FDI будет представлять собой многоцелевой боевой корабль класса 4500 т, предназначенный для решения широкого спектра задач в мирное и военное время. Он сможет выполнять задачи самостоятельно или в составе соединения ВМС, включая противовоздушную оборону, противолодочную и противокорабельную борьбу, поддержку операций ССО.

Программа FDI является компонентом программы модернизации и усиления надводного флота ВМС Франции, в составе которого к 2030 году, таким образом, будет состоять 15 фрегатов первого ранга, включая 8 многоцелевых фрегатов (FREMM), 2 фрегата класса "Оризон" и 5 фрегатов FDI.

Длина фрегата FDI составит 122 м, максимальная ширина – 18 м, водоизмещение – 4500 т. Корабль будет оснащен ГЭУ типа CODAD, позволяющей развивать максимальную скорость 27 узлов. Автономность составит 45 суток, экипаж – 125 человек (плюс 28 пассажиров).

Министр обороны Греции Николаос Панагиотопулос 28 сентября 2021 года подписал с руководителями компаний Naval Group и MBDA меморандум о взаимопонимании, предусматривающий начало переговоров о поставке ВМС Греции трех новых многоцелевых фрегатов FDI HN (Fregate de Defense et Intervention Hellenic Navy). Предполагается, что корабли будут построены в Лорьяне. Контракт, переговоры о подписании которого ведутся в настоящее время, будет содержать опцион на поставку четвертого корабля.