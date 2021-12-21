В США третий раз подряд завершились неудачей испытания новой гиперзвуковой ракеты AGM-183A

ЦАМТО, 20 декабря. В США в очередной раз завершились неудачей испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило издание The Drive со ссылкой на бригадного генерала, руководителя программы вооружения Хита Коллинза.

"ВВС заявили, во время полета B-52H ракета не отделилась от носителя", – пишет автор статьи Джозеф Тревитик.

По словам официальных лиц, ракету вернут на место сборки для анализа данных телеметрии.

Предыдущие испытания AGM-183A проходили в июле и апреле. Третий подряд провал, несомненно, вызывает обеспокоенность, пишет Д.Тревитик.

Как указывает автор, неутешительные результаты американских разработок особенно невыгодно смотрятся на фоне сообщений об испытаниях подобных типов вооружений в России, Китае и Северной Корее.

Как отмечает "РИА Новости", в августе 2020 года Исследовательская служба Конгресса США сообщила, что профильные институты ВС США работают по трем направлениям в области гиперзвукового оружия: неядерный быстрый удар (Conventional Prompt Strike, планирующий блок и баллистическая ракета, запускаемые с подлодок типа "Вирджиния"), гиперзвуковое оружие дальнего действия (Long-Range Hypersonic Weapon, разработка сухопутных войск – планирующий блок с дальностью действия порядка 2200 км) и оружие быстрого реагирования воздушного базирования (AGM-183 Air-Launched Rapid Response Weapon – боевой блок, способный развивать скорость до 20М и дальностью полета порядка 925 км).