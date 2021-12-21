Корвет «Резкий» ждет Тихий океан

Создатели российского «корабля-невидимки» готовятся к первым испытаниям своего детища.

В Минобороны РФ согласовали план работ по корвету проекта 20380 «Резкий».

Строительство этого уникального корабля сейчас завершается на Дальнем Востоке.

Согласно документу, уже в январе «Резкий» совершит выход в море. Тихоокеанский регион сегодня требует особого внимания, и новый корвет сможет усилить ударные возможности ВМФ на этом стратегическом направлении, считают военные эксперты.

По словам собеседников «Известий», в настоящее время на корвет уже заселен экипаж. На его борту начали функционировать системы, отвечающие за обеспечение деятельности моряков и живучесть самого корабля. До выхода в море в январе следующего года «Резкий» пройдет швартовые испытания — на них будут проверять работу главной энергетической установки и систем управления кораблем.

Во время первого выхода в море начнутся и заводские ходовые тесты. Их цель — изучить соответствие основных характеристик боевых и технических средств корабля значениям, заявленным в проекте.

Планируется, в частности, проверить надежность навигационного оборудования, провести испытания управляемости и остойчивости, а при необходимости отладить работу судового оборудования.