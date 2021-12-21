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Корвет «Резкий» ждет Тихий океан

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Источник изображения: vpk-news.ru

Создатели российского «корабля-невидимки» готовятся к первым испытаниям своего детища.

В Минобороны РФ согласовали план работ по корвету проекта 20380 «Резкий». 

Строительство этого уникального корабля сейчас завершается на Дальнем Востоке. 

Согласно документу, уже в январе «Резкий» совершит выход в море. Тихоокеанский регион сегодня требует особого внимания, и новый корвет сможет усилить ударные возможности ВМФ на этом стратегическом направлении, считают военные эксперты.

По словам собеседников «Известий», в настоящее время на корвет уже заселен экипаж. На его борту начали функционировать системы, отвечающие за обеспечение деятельности моряков и живучесть самого корабля. До выхода в море в январе следующего года «Резкий» пройдет швартовые испытания — на них будут проверять работу главной энергетической установки и систем управления кораблем.

Во время первого выхода в море начнутся и заводские ходовые тесты. Их цель — изучить соответствие основных характеристик боевых и технических средств корабля значениям, заявленным в проекте. 

Планируется, в частности, проверить надежность навигационного оборудования, провести испытания управляемости и остойчивости, а при необходимости отладить работу судового оборудования.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
20380 Корвет-1
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