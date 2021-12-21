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В США озабочены намерением КНР и Индонезии закупить российские Су-35

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Источник изображения: vpk-news.ru

Китай и Индонезия планируют приобрести для своих военно-воздушных сил российские многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщил американский журнал The National Interest (TNI).

«По имеющимся данным, Индонезия решила закупить самолеты Су-35. Кроме того, нам известно о том, что китайцы обсуждают вопрос о возможном его приобретении», — отмечает издание.

Как подчеркивается в статье, Су-35 — это «опасная боевая машина, и по многим параметрам российский самолет не уступает самым последним модификациям широко экспортируемого американского истребителя F-15 или даже превосходит их».

Российский истребитель с его модификациями рассматривается американцами как конкурент F-15.

«Есть большая вероятность того, что F-15 может столкнуться с Су-35, стоящим на вооружении у какого-нибудь правителя-деспота из третьего мира. Однако пилоты у такого деспота вряд ли будут обладать подготовкой, тактикой и опытом, необходимыми для того, чтобы вести бой против американских летчиков, и поэтому реальных шансов на победу у них не будет», — цитирует Eadaily издание.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Китай
Россия
США
Продукция
F-15
Су-35
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