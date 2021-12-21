Первый пуск МБР "Сармат" перенесли на 2022 год

Первый испытательный пуск новейшей жидкостной тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" перенесли на 2022 год. Пуск планируют на первый квартал.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на собеседника в оборонно-промышленном комплексе. Напомним, ранее сообщалось, что испытательный пуск "Сармата" состоится еще в 2021 году. Сначала планировали два пуска с космодрома "Плесецк", но потом остановились на одном. Теперь его перенесли на следующий год.

В случае успешных испытаний "Сармат" поставят на вооружение Ракетных войск стратегического назначения. Напомним, командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев отмечал, что в ракетные войска поступят комплексы "Сармат" и "Ярс" с улучшенными боевыми характеристиками.

"Сармат" - новейшая жидкостная тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета. Она в состоянии доставить разделяющуюся головную часть массой до десяти тонн в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюс.

Светлана Цыганкова