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Российская газета

Первый пуск МБР "Сармат" перенесли на 2022 год

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Источник изображения: Максим Блинов/ РИА Новости

Первый испытательный пуск новейшей жидкостной тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" перенесли на 2022 год. Пуск планируют на первый квартал.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на собеседника в оборонно-промышленном комплексе. Напомним, ранее сообщалось, что испытательный пуск "Сармата" состоится еще в 2021 году. Сначала планировали два пуска с космодрома "Плесецк", но потом остановились на одном. Теперь его перенесли на следующий год.

В случае успешных испытаний "Сармат" поставят на вооружение Ракетных войск стратегического назначения. Напомним, командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев отмечал, что в ракетные войска поступят комплексы "Сармат" и "Ярс" с улучшенными боевыми характеристиками.

"Сармат" - новейшая жидкостная тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета. Она в состоянии доставить разделяющуюся головную часть массой до десяти тонн в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюс.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Продукция
РС-24 Ярс
Сармат МБР
Проекты
Плесецк
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