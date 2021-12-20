Ремонт на месте: используем мобильный фрезерный станок

Часто ремонт механики габаритного оборудования требует точности обработки (зачистка, сверление, нарезание фаски и так далее). При этом не всегда получается отремонтировать в короткие сроки и без лишних финансовых затрат.
Уходят часы и дни на разборку оборудования, затем на перевозку в ремонтную организацию.
Если оборудование слишком далеко, тогда нужно ждать бригаду инженеров, слесарей и сварщиков с разной ремонтной техникой.
Если организация, которая что-то производит или добывает, приобретёт переносной фрезерный станок, обе проблемы в большинстве случаев легко решаются. Обслуживание и запуск такой мобильной техники несложный, справятся обычные рабочие, которые всё поймут из инструкции и инструктажа. Иногда ещё нужен сварщик для наплавления металла и инженер-проектировщик для расчётов параметров механического узла до и после ремонта.
Современные мобильные фрезеры сделаны так, что с их помощью можно обеспечить ту же точность обработки, что и на стационарных обрабатывающих станках. При этом они имеют два серьёзных преимущества перед стационарными моделями:
- не нужно доставлять огромную деталь до станка – сам станок доставляется до детали, фиксируется на ней и начинает работать,
- такой фрезер легко помещается в грузовую машину, а иногда и в легковой автомобиль, если изделие особо компактного типа. Также он удобен для перевозки в самолёте.
Иногда целесообразно использование мобильных фрезеров с ЧПУ. Благодаря этому возможна точная настройка и максимальная автоматизация после закрепления станка в рабочей зоне.
Большинство фрезерных станков имеют несколько функций помимо собственно фрезеровки – например, дополнительно высверливание отверстий и нарезка резьбы. Также в наличии оборудование узкой направленности:
- станок для фрезерования шпоночных пазов;
- вырезки сварного шва на фланцах.
С наиболее полным перечнем мобильных станков можно ознакомиться по ссылкам:
https://www.itmash.ru/katalog/mobilnye-perenosnye-portativnye-frezernye-stanki (стандартные модели), https://www.itmash.ru/katalog/5-ti-osevye-mobilnye-stanki (5-ти осевые станки с ЧПУ), а также на сайте Мобильные станки - https://mobilnye-stanki.ru/
Портативные фрезерные станки с ЧПУ могут иметь функции автоматической смены инструмента, большую зону обработки. Некоторые модели заточены под использование в зонах с ограниченным местом в помещении.
Отдельно стоит отметить высокоточные 5-ти осевые мобильные фрезерные станки с ЧПУ от компании METROM (Германия). В настоящее время это не имеющее аналогов высокоточное высокопроизводительное оборудование, позволяющее оперативно решать уникальные задачи ремонта и обработки габаритных деталей.
Для установки на разные поверхности придуманы различные крепления: например, удобное цепное крепление для оперативной установки на горизонтальную, вертикальную поверхность и даже потолок.
Мобильные фрезерные станки: виды, варианты использования, обзоры
Фрезерное оборудование портативного исполнения представлено следующими типами: линейные, портальные и орбитальные.
Мобильные линейные фрезерные станки промышленного исполнения предназначены для выполнения точных операций: сложные операции при фрезеровании, сверлении, нарезке резьбы. Станки выполняют широкий спектр операций фрезерования по месту нахождения обрабатываемой детали.Закаленные линейные направляющие станка обеспечивают точность и долговечность его работы. Подача осуществляется за счет высокоточной шарико-винтовой пары. Существует возможность выбора ручной и автоматической подачи на главную ось (X), а также пневматического или гидравлического привода.Прямой привод шпинделя имеет конус ISO 40.
Портальные мобильные фрезерные станки имеют возможность быстрой переналадки и корректировки перемещения по осям X и Y. Станок состоит из 2-х основных модулей:блок перемещения по оси Y и Z;направляющие по оси X. Две для позиционирования на плоскости и одна для перемещения шпинделя с режущим инструментом в вертикальном направлении. Подобная конструкция станка позволяет делать рельефную проработку плоскости, без фрезеровки внутренних участков детали. Портальный фрезерный ЧПУ станок предназначен для выполнения, таких задач как сверление, рельефное и плоскостное фрезерование, гравировка. Использование на производстве фрезерного портального станка с ЧПУ позволяет значительно сократить время, затрачиваемое на цикл изготовления продукта.
Изделия орбитального типа нужны для специфических работ – при фрезеровании тел вращения. Шпиндель такого оборудования движется по кругу.
Станки такого типа используют в основном для фрезеровки больших фланцев. Мобильные фрезеры такого типа применяются для ремонта опорных плит кранов, основания ветротурбин, обработки фланцев судовых подруливающих устройств.
В качестве примера сравним две модели мобильных станков орбитального типа:
OM2500
Зона обработки: X=2500;Z=80
Макс. мощность шпинделя: 3.7 кВт
Макс. частота вращения шпинделя: 265 об/мин
Система ЧПУ: По запросу
Вес: 900 кг.
OM6000
Зона обработки: X=6000;Z=80
Макс. мощность шпинделя: 3.7 кВт
Макс. частота вращения шпинделя: 265 об/мин
Система ЧПУ: по запросу
Вес: 7950 кг.
Оба станка имеют такие особенности:
- линейный поворотный привод с высокой точностью;
- настраиваемые и быстросъёмные кулачки;
- гидропривод с защитой от люфта;
- регулировка подачи в круговом направлении.
Использование мобильных фрезеров в горнодобывающей промышленности
Карьеры, которые разрабатываются для добычи полезных ископаемых, обычно расположены далеко от цивилизации – в горах, часто на крайнем Севере, в непростых климатических условиях. Во многих случаях помогает мобильное фрезерное оборудование, которое легко доставить на место поломки.
Например, на горно-обогатительном комбинате сломалась шаровая мельница. На торцевой стенке мельничного барабана и прилегающей к нему крышке появились глубокие следы механического износа, задиры до 2 см в глубину.
Для ремонта в большинстве случаев понадобится инженер, 2 мобильных фрезерных станка и один сварщик. Восстановление происходит в несколько этапов:
- Инженер-конструктор проводит диагностику и продумывает план восстановления мельницы.
- Переносной фрезерный станок крепится на мельнице с нужной оснасткой.
- Фрезером снимается изношенный металл, а сварщик наплавляет специально подобранный металл.
- Станок производит чистовой этап фрезеровки по заданным размерам.
Шаровую мельницу удалось восстановить с помощью двух портативных станков. Для некоторых случаев может понадобиться и один мобильный фрезерный станок по металлу.
Другой пример – сопряжение двух фланцев на конусной дробилке в условиях горной добычи. Ремонтные работы проходят в несколько этапов:
- Снятие футеровки.
- Установка и центровка мобильного фрезера.
- Черновая зачистка.
- Наплавка специально подобранного металла.
- Чистовая зачистка под заданные размеры.
- Примерка деталей друг к другу и покраска (второй пункт необязателен).
Ремонт паровых турбин
Чаще всего на паровых турбинах изнашиваются подшипники, лопатки, появляется вибрация со стороны двигателей и насосов. Со временем начинают протекать фланцы на трубах, изнашиваются герметичные прокладки корпуса. Перечисленные проблемы можно решить благодаря мобильным фрезерным станкам:
- При замене прокладки турбинного корпуса необходимо зачистить линии соприкосновения корпусных частей. Такая процедура проводится мобильным фрезерным станком портального типа.
- Замену труб можно производить с помощью портативной станочной техники для обработки труб.
- Вибрацию, которая вызвана неверной установкой двигателей и насосов, убирают с помощью мобильных фрезерных станков портального и линейного типа: полируется металл, убираются дефекты в геометрии посадочных мест.
- Для ремонта лопаток фирма Mirage Machines доработала свои мобильные станки под высверливание лопаточных штифтов и вырезание изношенных лопаток. Конкретно это модели Mirage Machines PD760 и BLS760.
Мобильные станки для шпоночных пазов и фрезеровки малых участков
Оборудование имеет зажимные тиски для фиксации труб либо валов малого диаметра. Можно выбрать как пневматический, так и гидравлический привод. По запросу можно установить систему ЧПУ для более тонкой работы. Другие характеристики:
- Работает в 3 осях: X=150 мм, Y=50 мм, Z=95 мм.
- Прямой привод шпинделя.
- Возможность крепления к трубе или валу цепью.
- Автоматическая или ручная подача.
- Максимальная скорость вращения шпинделя: 250 об/мин.
Такой мобильный агрегат весит всего 59 килограмм, помещается на небольшом верстаке.
Станки для оперативной фрезеровки больших плоских изделий
Крупный агрегат, который работает с помощью двух пневмодвигателей. Весит 313 кг и фиксируется двумя мощными магнитами в месте обработки. Другие характеристики станка:
- Зона обработки: X=550 мм; Y=400 мм; Z=95 мм.
- Пульт управления для осей X и Y.
- Регулировка скорости шпинделя и перемещения вдоль осей.
- Колёса для облегчения позиционирования на месте ремонта.
- Максимальная частота вращения шпинделя: 395 об/мин.
- Максимальная мощность: 3 Квт.
По запросу возможны варианты как с обычным управлением, так и с ЧПУ.
Как выбрать мобильный фрезерный станок
Количество моделей и вариантов исполнения настолько широк, что перед покупкой лучше проконсультироваться с инженерами, имеющими опыт в использовании подобного оборудования.
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