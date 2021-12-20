Ремонт на месте: используем мобильный фрезерный станок

Часто ремонт механики габаритного оборудования требует точности обработки (зачистка, сверление, нарезание фаски и так далее). При этом не всегда получается отремонтировать в короткие сроки и без лишних финансовых затрат.

Уходят часы и дни на разборку оборудования, затем на перевозку в ремонтную организацию.

Если оборудование слишком далеко, тогда нужно ждать бригаду инженеров, слесарей и сварщиков с разной ремонтной техникой.

Если организация, которая что-то производит или добывает, приобретёт переносной фрезерный станок, обе проблемы в большинстве случаев легко решаются. Обслуживание и запуск такой мобильной техники несложный, справятся обычные рабочие, которые всё поймут из инструкции и инструктажа. Иногда ещё нужен сварщик для наплавления металла и инженер-проектировщик для расчётов параметров механического узла до и после ремонта.

Современные мобильные фрезеры сделаны так, что с их помощью можно обеспечить ту же точность обработки, что и на стационарных обрабатывающих станках. При этом они имеют два серьёзных преимущества перед стационарными моделями:

не нужно доставлять огромную деталь до станка – сам станок доставляется до детали, фиксируется на ней и начинает работать,

такой фрезер легко помещается в грузовую машину, а иногда и в легковой автомобиль, если изделие особо компактного типа. Также он удобен для перевозки в самолёте.

Иногда целесообразно использование мобильных фрезеров с ЧПУ. Благодаря этому возможна точная настройка и максимальная автоматизация после закрепления станка в рабочей зоне.

Большинство фрезерных станков имеют несколько функций помимо собственно фрезеровки – например, дополнительно высверливание отверстий и нарезка резьбы. Также в наличии оборудование узкой направленности:

станок для фрезерования шпоночных пазов;

вырезки сварного шва на фланцах.

С наиболее полным перечнем мобильных станков можно ознакомиться по ссылкам:

https://www.itmash.ru/katalog/mobilnye-perenosnye-portativnye-frezernye-stanki (стандартные модели), https://www.itmash.ru/katalog/5-ti-osevye-mobilnye-stanki (5-ти осевые станки с ЧПУ), а также на сайте Мобильные станки - https://mobilnye-stanki.ru/

Портативные фрезерные станки с ЧПУ могут иметь функции автоматической смены инструмента, большую зону обработки. Некоторые модели заточены под использование в зонах с ограниченным местом в помещении.

Отдельно стоит отметить высокоточные 5-ти осевые мобильные фрезерные станки с ЧПУ от компании METROM (Германия). В настоящее время это не имеющее аналогов высокоточное высокопроизводительное оборудование, позволяющее оперативно решать уникальные задачи ремонта и обработки габаритных деталей.

Для установки на разные поверхности придуманы различные крепления: например, удобное цепное крепление для оперативной установки на горизонтальную, вертикальную поверхность и даже потолок.

Мобильные фрезерные станки: виды, варианты использования, обзоры

Фрезерное оборудование портативного исполнения представлено следующими типами: линейные, портальные и орбитальные.

Мобильные линейные фрезерные станки промышленного исполнения предназначены для выполнения точных операций: сложные операции при фрезеровании, сверлении, нарезке резьбы. Станки выполняют широкий спектр операций фрезерования по месту нахождения обрабатываемой детали.Закаленные линейные направляющие станка обеспечивают точность и долговечность его работы. Подача осуществляется за счет высокоточной шарико-винтовой пары. Существует возможность выбора ручной и автоматической подачи на главную ось (X), а также пневматического или гидравлического привода.Прямой привод шпинделя имеет конус ISO 40.

Портальные мобильные фрезерные станки имеют возможность быстрой переналадки и корректировки перемещения по осям X и Y. Станок состоит из 2-х основных модулей:блок перемещения по оси Y и Z;направляющие по оси X. Две для позиционирования на плоскости и одна для перемещения шпинделя с режущим инструментом в вертикальном направлении. Подобная конструкция станка позволяет делать рельефную проработку плоскости, без фрезеровки внутренних участков детали. Портальный фрезерный ЧПУ станок предназначен для выполнения, таких задач как сверление, рельефное и плоскостное фрезерование, гравировка. Использование на производстве фрезерного портального станка с ЧПУ позволяет значительно сократить время, затрачиваемое на цикл изготовления продукта.

Изделия орбитального типа нужны для специфических работ – при фрезеровании тел вращения. Шпиндель такого оборудования движется по кругу.

Станки такого типа используют в основном для фрезеровки больших фланцев. Мобильные фрезеры такого типа применяются для ремонта опорных плит кранов, основания ветротурбин, обработки фланцев судовых подруливающих устройств.

В качестве примера сравним две модели мобильных станков орбитального типа:

OM2500

Зона обработки: X=2500;Z=80

Макс. мощность шпинделя: 3.7 кВт

Макс. частота вращения шпинделя: 265 об/мин

Система ЧПУ: По запросу

Вес: 900 кг.

OM6000

Зона обработки: X=6000;Z=80

Макс. мощность шпинделя: 3.7 кВт

Макс. частота вращения шпинделя: 265 об/мин

Система ЧПУ: по запросу

Вес: 7950 кг.

Оба станка имеют такие особенности:

линейный поворотный привод с высокой точностью;

настраиваемые и быстросъёмные кулачки;

гидропривод с защитой от люфта;

регулировка подачи в круговом направлении.

Использование мобильных фрезеров в горнодобывающей промышленности

Карьеры, которые разрабатываются для добычи полезных ископаемых, обычно расположены далеко от цивилизации – в горах, часто на крайнем Севере, в непростых климатических условиях. Во многих случаях помогает мобильное фрезерное оборудование, которое легко доставить на место поломки.

Например, на горно-обогатительном комбинате сломалась шаровая мельница. На торцевой стенке мельничного барабана и прилегающей к нему крышке появились глубокие следы механического износа, задиры до 2 см в глубину.

Для ремонта в большинстве случаев понадобится инженер, 2 мобильных фрезерных станка и один сварщик. Восстановление происходит в несколько этапов:

Инженер-конструктор проводит диагностику и продумывает план восстановления мельницы.

Переносной фрезерный станок крепится на мельнице с нужной оснасткой.

Фрезером снимается изношенный металл, а сварщик наплавляет специально подобранный металл.

Станок производит чистовой этап фрезеровки по заданным размерам.

Шаровую мельницу удалось восстановить с помощью двух портативных станков. Для некоторых случаев может понадобиться и один мобильный фрезерный станок по металлу.

Другой пример – сопряжение двух фланцев на конусной дробилке в условиях горной добычи. Ремонтные работы проходят в несколько этапов:

Снятие футеровки.

Установка и центровка мобильного фрезера.

Черновая зачистка.

Наплавка специально подобранного металла.

Чистовая зачистка под заданные размеры.

Примерка деталей друг к другу и покраска (второй пункт необязателен).

Ремонт паровых турбин

Чаще всего на паровых турбинах изнашиваются подшипники, лопатки, появляется вибрация со стороны двигателей и насосов. Со временем начинают протекать фланцы на трубах, изнашиваются герметичные прокладки корпуса. Перечисленные проблемы можно решить благодаря мобильным фрезерным станкам:

При замене прокладки турбинного корпуса необходимо зачистить линии соприкосновения корпусных частей. Такая процедура проводится мобильным фрезерным станком портального типа.

Замену труб можно производить с помощью портативной станочной техники для обработки труб.

Вибрацию, которая вызвана неверной установкой двигателей и насосов, убирают с помощью мобильных фрезерных станков портального и линейного типа: полируется металл, убираются дефекты в геометрии посадочных мест.

Для ремонта лопаток фирма Mirage Machines доработала свои мобильные станки под высверливание лопаточных штифтов и вырезание изношенных лопаток. Конкретно это модели Mirage Machines PD760 и BLS760.

Мобильные станки для шпоночных пазов и фрезеровки малых участков

Оборудование имеет зажимные тиски для фиксации труб либо валов малого диаметра. Можно выбрать как пневматический, так и гидравлический привод. По запросу можно установить систему ЧПУ для более тонкой работы. Другие характеристики:

Работает в 3 осях: X=150 мм, Y=50 мм, Z=95 мм.

Прямой привод шпинделя.

Возможность крепления к трубе или валу цепью.

Автоматическая или ручная подача.

Максимальная скорость вращения шпинделя: 250 об/мин.

Такой мобильный агрегат весит всего 59 килограмм, помещается на небольшом верстаке.

Станки для оперативной фрезеровки больших плоских изделий

Крупный агрегат, который работает с помощью двух пневмодвигателей. Весит 313 кг и фиксируется двумя мощными магнитами в месте обработки. Другие характеристики станка:

Зона обработки: X=550 мм; Y=400 мм; Z=95 мм.

Пульт управления для осей X и Y.

Регулировка скорости шпинделя и перемещения вдоль осей.

Колёса для облегчения позиционирования на месте ремонта.

Максимальная частота вращения шпинделя: 395 об/мин.

Максимальная мощность: 3 Квт.

По запросу возможны варианты как с обычным управлением, так и с ЧПУ.

Как выбрать мобильный фрезерный станок

Количество моделей и вариантов исполнения настолько широк, что перед покупкой лучше проконсультироваться с инженерами, имеющими опыт в использовании подобного оборудования.

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