В состав ВМФ примут ракетоносец "Князь Олег" и многоцелевой "Новосибирск"

Сразу две АПЛ четвертого поколения - стратегический ракетоносец серии "Борей-А" и многоцелевой подводный охотник из семейства "Ясень-М" - передают в боевой состав ВМФ России.

По сведениям "РГ", подписание приемо-сдаточных документов, оглашение приказа о зачислении новых кораблей в состав подводных сил России и церемония подъема Андреевского флага на ракетном крейсере "Князь Олег" и многоцелевой АПЛ "Новосибирск" состоятся в ближайшие дни. Некоторое время назад ожидаемое событие анонсировал на селекторном совещании в Минобороны министр Сергей Шойгу. "В декабре планируется передача первых серийных атомных крейсеров "Князь Олег" и "Новосибирск", - заявил он тогда.

Сейчас оба этих корабля находятся на акватории "Севмаша", где были построены и откуда этим летом и осенью не единожды выходили на испытания, шаг за шагом отрабатывая и сдавая контрольные задачи. У этих кораблей разная предыстория, разное предназначение, они спроектированы в разных конструкторских бюро: "Князь Олег" - в ЦКБ "Рубин", "Новосибирск" - в СПМБМ "Малахит". А роднит и сближает эти подлодки тот факт, что строились они как первые серийные "Борей-А" и "Ясень-М".

Головные корабли, что шли перед ними, переданы флоту совсем недавно. К-549 "Князь Владимир" (первенец в стратегической серии 09552 "Борей-А") поднял Андреевский флаг 12 июня 2020 года. К-561 "Казань" (первая в линейке восьми многоцелевых АПЛ проекта 885 "Ясень-М") передана заводом-изготовителем и зачислена в состав Северного флота 7 мая 2021 года.

А до этого, как и положено головным кораблям, "Князь Владимир" и "Казань" были подвергнуты расширенной программе заводских и государственных испытаний. В случае с "Казанью" на это ушло четыре года (с апреля 2017-го по май 2021-го, если считать от спуска на воду до подписания приемного акта). У "Князя Владимира" - два с половиной, что тоже немало.

"Князь Олег" спущен на воду 16 июля 2020-го, на испытания в море первый раз вышел 30 мая 2021-го. Этой же осенью, 21 октября, произвел успешный пуск МБР "Булава". А сейчас уже "на выданье". Программу испытаний первого серийного корабля проекта "Борей-А" "уложили" в одну навигацию (лето - осень 2021-го). Как такое удалось? За комментариями "РГ" обратилась в конструкторское бюро и к строителям корабля.

Прямая речь

Игорь Вильнит, генеральный директор ЦКБ "Рубин":

- Заводские ходовые испытания и государственные испытания крейсера - это финальная стадия проверок всех качеств корабля. До этого крейсер проходил швартовные испытания у "заводской стенки", а еще раньше заводские специалисты совместно с сотрудниками "Рубина" и государственным заказчиком закрывали построечные удостоверения. В ходе этих работ проверялось функционирование всего оборудования лодки. Кроме того, в ходе гидравлических испытаний были подтверждены характеристики корпуса лодки и его герметичность.

К началу ходовых испытаний корабля у проектанта и завода-строителя не было никаких сомнений относительно качества построенного крейсера и его готовности к морскому этапу испытаний. Программа испытаний серийного корабля, утвержденная госзаказчиком, обеспечивает все необходимые проверки в течение одной навигации, что и было реализовано в ходе испытаний "Князя Олега".

Михаил Будниченко, генеральный директор ПО "Севмаш":

- Промышленность набрала обороты, вошла в ритмичный график и демонстрирует высокий темп работ. Кооперация предприятий, которая была нарушена в 90-е годы, вновь собрана и нацелена на результат. Мы вышли на новый уровень строительства АПЛ. В строительстве современных кораблей проектов "Ясень-М" и "Борей-А" задействованы не только корабелы Севмаша и специалисты конструкторских бюро "Рубин" и "Малахит". Стоит отметить тесное взаимодействие с Военным представительством 1059, Беломорской военно-морской базой и многочисленными контрагентскими организациями.

Развернутые комментарии руководителей ЦКБ "Рубин", СПМБМ "Малахит", ПО "Севмаш" и ведущих специалистов Объединенной судостроительной корпорации читайте в проекте "Русское оружие" во вторник и в ближайшие дни.

Александр Емельяненков