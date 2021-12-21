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Известия.ru

Япония впервые за 13 лет начала набор астронавтов

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Японское аэрокосмическое агентство впервые за 13 лет начало набор астронавтов. Подача заявок открыта до 4 марта 2022 года. К конкурсу допускаются только граждане Японии, передает телеканал «Известия». У кадидата в астронавты должны быть нормальное зрение, восприятие цвета и слух. Ограничения по росту — от 149,5 до 190,5 см. На сайте агентства претендентов предупреждают о возможных командировках на МКС и на Луну. До сих пор отбор в группу астронавтов в Японии проводился пять раз. За все время конкурса испытания прошли только 11 человек.

Японское аэрокосмическое агентство впервые за 13 лет начало набор астронавтов. Подача заявок открыта до 4 марта 2022 года. К конкурсу допускаются только граждане Японии, передает телеканал «Известия». У кадидата в астронавты должны быть нормальное зрение, восприятие цвета и слух. Ограничения по росту — от 149,5 до 190,5 см. На сайте агентства претендентов предупреждают о возможных командировках на МКС и на Луну. До сих пор отбор в группу астронавтов в Японии проводился пять раз. За все время конкурса испытания прошли только 11 человек.

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Страны
Япония
Проекты
Луна
МКС
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