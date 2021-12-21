Aviation Week включил Су-75 Checkmate в десятку лучших достижений авиации в 2021 году

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Перспективный российский легкий истребитель пятого поколения Checkmate (Су-75) вошел в десятку самых выдающихся достижений военной авиации в 2021 году по версии Aviation Week.

Прототип воздушного судна впервые продемонстрировали в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2021. В ноябре самолет представили мировой публике на Dubai Air Show.

Первый полет Су-75, оснащенного двигателем Ал-41Ф1, запланирован на 2023 год, а его серийное производство начнется в Комсомольске-на-Амуре в 2025 году.

Помимо российского истребителя в рейтинг также попали беспилотный истребитель Loyal Wingman от австралийского подразделения компании Boeing, американский беспилотный самолет-заправщик MQ-25 Stingray, Boeing KC-46 и другие.