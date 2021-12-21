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Российская газета

Видео: В Крыму новейший беспилотник "Орион" успешно поразил цели

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На крымском полигоне прошли первые испытания новейшего ударного беспилотного летательного аппарата "Орион", который может успешно противостоять всем самым современным беспилотникам, в том числе "Байрактарам". Об этом сообщили в пресс-центре Министерства обороны РФ.

Беспилотные летательные аппараты, способные находиться в воздухе длительное время, разрабатываются группой компаний "Кронштадт" по заказу Минобороны России.

Свои технические характеристики новинка показала во время испытаний на крымском побережье. БЛА "Орион" способен метко поражать не только неподвижные цели на земле, но и другие беспилотники, активно маневрирующие в воздухе. Аппарат разработан с учетом боевых действий, в которых Вооруженные силы РФ принимали участие в Сирии. "Орион" оснащен чувствительным тепловизором, который вычисляет вражеский летательный аппарат по горячему двигателю и выпускаемому им разогретому воздуху.

- Во время полета "Орион" точно поразил наземные мишени и беспилотник вертолетного типа, имитирующий маневрирующую воздушную цель, - рассказали в Минобороны об итогах испытательных полетов.

Как считают в ведомстве, новейшая техника значительно расширит боевые возможности Вооруженных Сил России.

- Он позволяет не только вести воздушную разведку на большом удалении от базового аэродрома в течении десятков часов, но и незамедлительно наносить удар по вскрытым целям, - считают инженеры.


Илья Изотов (Симферополь)

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Орион БПЛА
Компании
Кронштадт
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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