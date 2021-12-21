Войти
Российская газета

Российскую ПРО испытают в Арктике на гиперзвуковой мишени

316
0
0
Источник изображения: Минобороны РФ

Россия испытает в Арктике комплекс ПРО. Стрельбу будут вести по гиперзвуковой мишени.

Испытания планируют провести до конца нынешнего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. Состоятся они на одном из военных полигонов Заполярья. Как добавил собеседник, современный противоракетный комплекс, какой конкретно не уточняется, должен будет обнаружить, сопроводить и поразить гиперзвуковую мишень.

Поражение мишени будет выполнено на расстоянии в сотни километров.

Напомним, в России ведут разработки новых систем преодоления ПРО, в том числе и для ракетного комплекса с гиперзвуковыми боевыми блоками.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Арктика
ГЗЛА
Похожие новости
05.07.2021
Планы достройки недостроенных самолетов Ту-22М3 на Казанском авиационном заводе
26.04.2021
Фрегаты проекта 22350 станут первыми носителями гиперзвукового оружия
21.04.2021
Испытания "Циркона" завершатся в 2021 году
20.12.2019
F-35 научился уничтожать "Тор-2ДТ" и "Панцирь-СА"
07.12.2018
Начальник Генерального штаба ВС РФ провел брифинг для иностранных военных атташе
09.11.2017
Выступление начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерия Герасимова
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.12 08:32
  • 188
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 21.12 08:09
  • 3
Почему строевая подготовка нужна нашим детям
  • 21.12 06:03
  • 1
Корпус корвета "Проворный" в результате пожара не пострадал, надстройку предстоит заменить - "Северная верфь"
  • 21.12 06:00
  • 1
Когда «культура» — главный диверсант
  • 21.12 04:51
  • 1
Австралия покупает обновлённые танки Abrams
  • 21.12 00:51
  • 25
Минобороны РФ показало на видео запуск новой ракеты "Ответ"
  • 21.12 00:25
  • 10
Источник: в России разработали новую управляемую авиационную ракету Х-БПЛА
  • 20.12 23:47
  • 26
Forbes (США): танковых сражений на Украине не будет
  • 20.12 20:09
  • 2
Глава Минобороны ФРГ предлагает вводить санкции из-за ситуации вокруг Украины против высшего руководства РФ
  • 20.12 18:51
  • 9
Пожар причинил крупный ущерб строящемуся в Петербурге кораблю - СК
  • 20.12 18:45
  • 94
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 20.12 16:10
  • 2
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 20.12 15:50
  • 1
Украина заявила об отсутствии планов по размещению в стране иностранных военных
  • 20.12 15:45
  • 1
Россия не вправе устанавливать географические границы НАТО - глава Минобороны ФРГ
  • 20.12 15:33
  • 1
Евросоюз предложил РФ обсуждать вопросы региональной безопасности в существующих форматах