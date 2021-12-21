Реабилитация японских космических туристов займет от 14 до 21 дня

За это время Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано восстановят нормальную физическую форму

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник Ёдзо Хирано пройдут курс реабилитации после полета в течение 14-21 дня. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в понедельник.

"Все операции прошли штатно, самочувствие экипажа хорошее. Их реабилитация в ЦПК продлится от 14 до 21 суток", - говорится в сообщении в Telegram-канале Роскосмоса.

В это время участники полета восстановят нормальную физическую форму, под наблюдением врачей будут посещать бассейн, совершать пешие прогулки, постепенно усиливать нагрузку на мышцы.

Утром в понедельник космонавт Александр Мисуркин, Маэдзава и Хирано приземлились в спускаемом аппарате корабля "Союз МС-20".

Корабль отстыковался от МКС в 02:50 мск. На станции остались семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.

Корабль "Союз МС-20" с Мисуркиным, Маэдзавой и Хирано был запущен с космодрома Байконур 8 декабря. Полет до МКС проходил по четырехвитковой схеме. Стыковка проходила в автоматическом режиме.

В тот же день на борту МКС начал работу корпункт, меморандум о создании которого был подписан 17 ноября между ТАСС и Роскосмосом. Первым корреспондентом ТАСС на орбите стал Герой России Мисуркин. Он рассказывал о жизни и работе на станции, общался с постановщиками экспериментов. Прочитать его новости, а также посмотреть фотографии и видео можно на информационных ресурсах агентства.