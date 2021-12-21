Рука Кремля. Россия поднимет в воздух самый мощный бомбардировщик в мире

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Скоростной, тяжеловооруженный, дальнобойный — на 2022-й запланирован полет первого с нуля построенного в России стратегического ракетоносца Ту-160М. Машины этого типа — ключевой элемент воздушной компоненты "ядерной триады". О том, как "белые лебеди" получили вторую жизнь — в материале РИА Новости.

Новая начинка

Внешне модернизированный Ту-160М мало отличается от самолетов советской постройки. Главное нововведение: вместо двухконтурных трехвальных турбовентиляторных двигателей НК-32 разработки 1983-го поставят современные, более экономичные и с увеличенным ресурсом НК-32-02.

Именно благодаря мощным силовым установкам Ту-160 сохраняет статус самого скоростного бомбардировщика в мире — разгоняется до 2200 километров в час и на форсаже легко уходит от истребителей.

Номенклатуру вооружений не афишируют. Однако известно, что основной ударный аргумент прежний: крылатые ракеты Х-101 и Х-102. Кроме того, "белые лебеди" смогут использовать противокорабельные ракеты большой дальности. А благодаря специальной вычислительной системе на базе СВП-24 "Гефест", как на бомбардировщиках Су-24 и Ту-22, неуправляемые авиабомбы станут высокоточным оружием.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Впрочем, для "стратегов" разрабатывают и принципиально новые боеприпасы. Речь о перспективной гиперзвуковой ракете большой дальности Х-95. Ее скорость превысит пять чисел Маха, что крайне затруднит перехват системами ПВО. Сообщали, что Х-95 сможет нести и ядерную боевую часть.

Кроме того, Ту-160М оснастят современным радиоэлектронным оборудованием — комплексами защиты, навигации, целеуказания, а также элементами автоматизированной системы управления войсками.

По данным Минобороны, модернизированный "белый лебедь" по боевой эффективности в полтора-два раза превзойдет предыдущие модификации. Что еще важнее, российская оборонка доказала способность самостоятельно изготавливать столь сложные машины. Первые Ту-160 строили буквально всем Советским Союзом — были задействованы десятки предприятий. Распад СССР разрушил многие производственные цепочки. Сейчас что-то восстановили, что-то создали заново.

Лучшие в классе

Ту-160 — не только наиболее скоростные, но и самые крупные и мощные сверхзвуковые летательные аппараты с максимальной по сравнению с конкурентами взлетной массой — около 275 тонн.

Главная задача "белых лебедей" — уничтожение особо важных целей в глубоком тылу противника и удаленных районах. Конструктивно Ту-160 — тяжелый моноплан с крылом большого удлинения, изменяемой стреловидности и четырьмя реактивными двигателями. Пусковые установки револьверного типа позволяют нести до 12 крылатых ракет, в том числе ядерных.

Стратегический ракетоносец Ту-160 садится после выполненного планового полета над нейтральными водами Балтийского моря. Стоп-кадр видео Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Боевое крещение ракетоносцы получили в ходе операции ВКС России в Сирии: в ноябре 2015-го несколько машин нанесли удары ракетами Х-555 и Х-101 по объектам боевиков ИГ*. Все цели были успешно поражены. В дальнейшем самолеты неоднократно применялись в сирийской кампании. Ту-160 регулярно патрулируют нейтральные воды вблизи границ России.

В дальней авиации сегодня 16 "белых лебедей". Все они, согласно планам Минобороны, пройдут глубокую модернизацию и наравне с новыми самолетами прослужат еще не одно десятилетие. В будущем Ту-160 смогут применяться в тесном взаимодействии с перспективными авиационными комплексами дальней авиации (ПАК ДА).

Дальнейший прогресс

Известно, что ПАК ДА строится по схеме "летающее крыло", когда подъемную силу создает практически вся поверхность самолета. За счет этого снижается удельный вес планера и увеличивается полезная нагрузка. Кроме того, снижается радиолокационная заметность, что уже подтвердили в серии стендовых испытаний.

Прототип ПАК ДА в представлении 3D-художника Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Станавов

Предполагается, что благодаря скрытности ПАК ДА сможет безнаказанно наносить удары по наземным целям и незамеченным покидать зону действия ПВО противника. Подобными качествами сейчас обладает только один бомбардировщик в мире — американский B-2 Spirit.

В отличие от стратегических ракетоносцев Ту-160 и дальних бомбардировщиков Ту-22М3, ПАК ДА будет дозвуковым. Это гораздо экономичнее — дальность полета авиационные эксперты оценивают в 15 тысяч километров.

К тому же малозаметному самолету не требуется как можно быстрее покинуть район пуска ракет. Концепция боевого применения ПАК ДА предполагает удары по наземным объектам с большой дистанции. В арсенал войдут как ракеты Х-101 и Х-102, так и перспективные стратегического класса.

Очевидно, ПАК ДА получит и гиперзвуковое вооружение, а также принципиально новые авиационные средства поражения. В частности, в России работают над ударным комплексом на базе реактивных беспилотников, запускаемых с борта самолета. Дроны смогут самостоятельно обнаруживать противника, распределять между собой задачи и заходить на цель с нескольких направлений одновременно. Носителю даже не нужно вторгаться в зону действия вражеской ПВО.